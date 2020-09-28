Лікарі поступово відновлюють самостійне дихання Балуха

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух перебуває в стабільному стані, проте не при повній свідомості, лікарі починають поступово відновлювати його самостійне дихання.

Як передає Укрінформ, про це повідомила співголова парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці з посиланням на лікарів Балуха.

“Вже третій тиждень наш Володя Балух знаходиться в лікарні після злодійського нападу. Новини від лікуючих лікарів: "Пацієнт стабільний, без погіршення. Повної свідомості ще не має. Починаємо поступово тренувати до самостійного дихання", - зазначила вона.

Геращенко нагадала, що Балух зараз мав би активно займатися виборами і бути "фронтменом" команди "Європейської солідарності" до Київської облради.

Як повідомлялося, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Його прооперували через тяжку травму голови.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявися житель Київщини 1988 року народження.

19 вересня Дніпровський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Співголова парламентської фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомляла, що Балух мав стати першим номером у списку партії на виборах у Київську обласну раду.