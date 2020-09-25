Балух намагається розплющувати очі, його виводять з медикаментозного сну

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух періодично намагається розплющувати очі, лікарі пробують виводити його з медикаментозного сну.

Як передає Укрінформ, про це повідомила співголова парламентської фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко у Фейсбуці з посиланням на лікарів Балуха.

"Пацієнт у стабільному стані. Поступово пробуємо виводити з медикаментозного сну, Володимир періодично намагається розплющувати очі. Але ще потрібен час, дуже тяжка травма", - цитує Геращенко лікарів.

Як повідомлялося, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Його прооперували через тяжку травму голови.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявися житель Київщини 1988 року народження.

19 вересня Дніпровський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

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Співголова парламентської фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомляла, що Балух мав стати першим номером у списку партії на виборах у Київську обласну раду.

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