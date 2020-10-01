Зеленський каже, що в Україні тестують 4-5 препаратів для лікування COVID-19
Про це він розповів під час спілкування зі ЗМІ на Рівненщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Деякі речі ми робимо і в Україні — і профілактичні ліки, і нові ліки, які будуть застосовуватись. Зараз головний санітарний лікар (повідомляв — ред.), у нас 4 чи 5 уже на виході різних видів ліків, які проходять клінічні випробування і які будуть допомагати людям - чи профілактично від COVID, чи пом’якшувати сам процес проходження хвороби”, - сказав Зеленський.
Крім того, він запевнив, що “тримаємо руку на пульсі” для відстежування процесу винайдення вакцини й подальшого укладання контрактів на її постачання в Україну.
В Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, із них за добу – 4 069.