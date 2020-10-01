Зеленський каже, що в Україні тестують 4-5 препаратів для лікування COVID-19

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються клінічні дослідження чотирьох чи п’яти препаратів для профілактики або лікування коронавірусної інфекції.

Про це він розповів під час спілкування зі ЗМІ на Рівненщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Деякі речі ми робимо і в Україні — і профілактичні ліки, і нові ліки, які будуть застосовуватись. Зараз головний санітарний лікар (повідомляв — ред.), у нас 4 чи 5 уже на виході різних видів ліків, які проходять клінічні випробування і які будуть допомагати людям - чи профілактично від COVID, чи пом’якшувати сам процес проходження хвороби”, - сказав Зеленський.

Крім того, він запевнив, що “тримаємо руку на пульсі” для відстежування процесу винайдення вакцини й подальшого укладання контрактів на її постачання в Україну.

В Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, із них за добу – 4 069.