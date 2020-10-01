Раді пропонують скасувати штрафи за «домашні винокурні»

Група народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою (фракція “Слуга народу”) зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт щодо скасування штрафів за виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього виробництва.

Як передає Укрінформ, текст відповідного законопроєкту №4153 опублікували на сайті парламенту.

Автори документа пропонують виключити статті 176 та 177 з Кодексу України про адміністративні правопорушення, які забороняють виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення.

Так, стаття 176 КУпАП передбачає за це накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 170 грн). Водночас стаття 177 Кодексу визначає, що придбання самогону та іншого домашнього алкоголю напоїв тягне за собою накладення штрафу від одного до п'яти НМДГ (від однієї до 85-ти гривень).

Окрім того, законопроєкт передбачає і внесення змін до закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та Податкового кодексу України, відповідно до яких встановлюються вимоги до матеріально-технічної бази осіб, які займаються самогоноварінням, оподаткування такої діяльності та відповідальність за порушення зазначених вимог.

Водночас автори уточнюють, що цей законопроєкт має розглядатися одночасно з проєктом закону №4127 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання деяких аспектів самогоноваріння та ринку молока», яким пропонується, щоб оподаткування ФОПів, які займаються самогоноварінням, було за спрощеною процедурою, враховуючи виготовлення ними молочної сировини.