Росія могла втрутитися в роботу комплексу ППО, яким Іран збив український літак - експерт

Цілком могло мати місце втручання російської сторони в роботу комплексу ППО, яким Іран збив український цивільний літак у січні цього року.

Таке припущення висловив президент Центра глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар під час міжнародного онлайн круглого столу в Укрінформі на тему: «Як Тегеран намагається уникнути відповідальності за збиття українського пасажирського боїнга».

«Комплекс Тор – це російська експортна поставка і цілком могло мати місце втручання в роботу системи керування вогнем з боку певної третьої сторони, яка не мала на меті знищити український Боїнг, але мала на меті створити серйозний прецедент у небі над Тегераном через знищення цивільного літака», - вважає Гончар.

Він нагадав, що іранська сторона від самого початку вказувала, що були серйозні збої у програмному забезпеченні й системі керування комплексом, який працював з перешкодами, мережа була зайнята і в оператора не було підтвердження зі сторони щодо цілі, яка з’явилась у повітрі.

«Ось це одкровення іранської офіційної особи, Командувача повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції, про те, що були дуже системні й серйозні проблеми у функціонуванні системи управління комплексом ППО, наштовхують на думку, що цілком могло бути втручання в роботу цього комплексу», - зазначив експерт.

Він нагадав, що цим подіям передувало знищення командувача Корпусу вартових Ісламської революції в Іраку, удар у відповідь з боку Ірану, очікування зворотного удару від американських сил, система ППО Ірану була в найвищій готовності, а високий рівень психологічного напруження уможливлював людські помилки.

При цьому, на думку Гончара, Іран для Росії не тільки союзник і партнер, як прийнято вважати, але й конкурент на ринку енергоносіїв, відтак можна припустити, що дестабілізація в Ірані була вигідна Росії.

«Для Росії Іран не тільки союзник і партнер, але й конкурент на ринку нафти й потенційно газу. І в умовах профіциту на ринку енергоресурсів російський підхід завжди полягає в тому, що конкурентів треба «мочити» в той чи інший спосіб. І якби спалахнули бойові дії між США та Іраном після інциденту зі знищенням іранського командувача, то власне це дуже відповідало б інтересам Росії. Дестабілізація Перської затоки автоматично означає підвищення ціни на нафту, а якраз це і є російською метою», - зазначив експерт.

Як повідомляв Укрінформ, літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» було збито вночі 8 січня 2020 року в Ірані невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи - 11 українців.

Фото: АА