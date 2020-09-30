На переговори в Іран щодо збитого літака МАУ поїде потужна українська делегація – МЗС

Наступна зустріч у багатосторонньому форматі у справі катастрофи українського цивільного літака в Ірані відбудеться вже до кінця цього року, а в двосторонньому форматі між Україною та Іраном - у середині жовтня.

Про це повідомила т.в.о. директора Департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова під час міжнародного онлайн-круглого столу в Укрінформі на тему: «Як Тегеран намагається уникнути відповідальності за збиття українського пасажирського боїнга».

«Ми очікуємо, що наступна зустріч у багатосторонньому форматі відбудеться вже до кінця цього року, а у двосторонньому форматі між Україною та Іраном - в середині жовтня. Ми їдемо потужною і серйозною делегацією, яка складатиметься з представників авіаційних органів, військових, правоохоронних органів, представників МЗС, Міністерства юстиції - з однією простою вимогою, щоб Іран нам детально пояснив, що сталося тоді, і хто і як несе за це відповідальність», - сказала Золотарьова.

Вона нагадала, що вже відбувся перший раунд переговорів з іранською стороною, крім того, здійснюється координація з усіма державами, чиї громадяни загинули внаслідок збиття українського літака - це Канада, Швеція, Велика Британія та Афганістан.

«В липні цього року було підписано меморандум про взаєморозуміння між міністрами закордонних справ цих країн, в якому закріплено, що країни координуватимуть між собою питання щодо виплати компенсацій від Ірану родичам загиблих. Цим меморандумом Україну визначено речником переговорів з Іраном, а канадське МЗС здійснює функції секретаріату такого процесу», - зазначила Золотарьова.

Вона нагадала, що раніше іранській стороні направили ноту щодо взяття на себе відповідальності й проведення якісних, неупереджених і прозорих технічних і кримінальних розслідувань.

«Ми вимагаємо від Ірану прийняття повної міжнародно-правової відповідальності за збиття українського літака. Бо не можна збивати літаки в мирному небі й не нести за це відповідальність відповідно до норм міжнародного права. Це є прямим порушенням норм Чиказької та Монреальської конвенцій», - наголосила представниця МЗС України.

Як повідомляв Укрінформ, літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» було збито вночі 8 січня 2020 року в Ірані невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи - 11 українців.

Фото: АА