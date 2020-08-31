Іран пропонує провести з 18 по 21 жовтня другий тур перемовин щодо збиття літака МАУ - посол

Іран запропонував Україні провести у період з 18 до 21 жовтня у Тегерані другий тур перемовин щодо компенсацій за збиття літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS752.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.

"Згідно з досягнутою домовленістю, наступний тур перемовин відбудеться в жовтні в Тегерані. Іранська сторона кілька днів тому (інтерв'ю записувалося 20 серпня. - ред.) вручила ноту Посольству України в Тегерані й запропонувала період з 18 до 21 жовтня для другого туру перемовин... Наразі ми очікуємо відповіді української сторони відносно пропонованого періоду", - сказав дипломат.

За його словами, у перші два дні відбудуться експертні засідання комітетів, а потім заступники міністрів закордонних справ двох країн обговорять результати експертних засідань.

Мораді позитивно оцінив перший тур перемовин.

"На моє переконання, їхні результати навіть перевищили наші очікування. Тому відносно другого туру переговорів я також є оптимістом і впевнений, що завдяки добрій волі сторін ми досягнемо дуже хороших результатів", - зазначив посол Ірану.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

31 липня в Офісі генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи рейсу Тегеран-Київ, заплановано на жовтень.

Повну версію інтерв'ю незабаром буде оприлюднено на сайті Укрінформу.