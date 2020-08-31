Іран пропонує провести з 18 по 21 жовтня другий тур перемовин щодо збиття літака МАУ - посол

Іран пропонує провести з 18 по 21 жовтня другий тур перемовин щодо збиття літака МАУ - посол

Укрінформ
Іран запропонував Україні провести у період з 18 до 21 жовтня у Тегерані другий тур перемовин щодо компенсацій за збиття літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS752. 

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.

"Згідно з досягнутою домовленістю, наступний тур перемовин відбудеться в жовтні в Тегерані. Іранська сторона кілька днів тому (інтерв'ю записувалося 20 серпня. - ред.) вручила ноту Посольству України в Тегерані й запропонувала період з 18 до 21 жовтня для другого туру перемовин... Наразі ми очікуємо відповіді української сторони відносно пропонованого періоду", - сказав дипломат.

За його словами, у перші два дні відбудуться експертні засідання комітетів, а потім заступники міністрів закордонних справ двох країн обговорять результати експертних засідань.

Мораді позитивно оцінив перший тур перемовин.

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"На моє переконання, їхні результати навіть перевищили наші очікування. Тому відносно другого туру переговорів я також є оптимістом і впевнений, що завдяки добрій волі сторін ми досягнемо дуже хороших результатів", - зазначив посол Ірану.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

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У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

31 липня в Офісі генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи рейсу Тегеран-Київ, заплановано на жовтень.

Повну версію інтерв'ю незабаром буде оприлюднено на сайті Укрінформу.

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