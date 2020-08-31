Іран планує в жовтні надати технічний звіт щодо обставин катастрофи літака МАУ - посол

Іран планує підготувати остаточний звіт щодо технічного розслідування обставин катастрофи літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS752 до другого туру перемовин у жовтні в Тегерані.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.

"Згідно з нормами й правилами ІСАО, Іран є відповідальним за розслідування катастрофи, а інші країни нам допомагають підсумувати та провести остаточну оцінку причин катастрофи. Під час останніх перемовин у Києві було досягнуто угоди, що Іран якомога швидше підготує остаточний звіт. Ми докладаємо зусиль, щоб до наступного туру перемовин він був підготовлений, і один його примірник ми обов’язково надішлемо українській стороні, щоб представити в цьому звіті наші точки зору. Ми також намагаємося в своєму звіті врахувати точки зору української сторони", - сказав дипломат.

Посол ствердно відповів на запитання, чи буде цей звіт містити результати зчитування інформації з “чорних скриньок”.

"Так, це - повний, всеохоплюючий звіт, який містить результати польового етапу розслідування та матеріали співбесід з тими людьми, що є в курсі справи. Також цей звіт містить результати розслідування бортових самописців. Відносно цього питання є відповідні міжнародні норми й правила, і Іран зобов’язаний в рамках ІСАО та зазначених норм опублікувати свій звіт", - зазначив Мораді.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо виплати Іраном компенсацій за збиття літака.

31 липня в Офісі генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи рейсу Тегеран-Київ, заплановано на жовтень.

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Фото: АА