Кабмін затвердив держстандарт освіти для 5-9 класів

Кабінет міністрів затвердив стандарт базової середньої освіти, який буде застосовуватися з 1 вересня 2022 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідна постанова була ухвалена на засіданні Кабінету міністрів без обговорення.

“Затвердити державний стандарт базової середньої освіти. Установити, що Державний стандарт базової середньої освіти застосовується з 1 вересня 2022 року для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти”, - йдеться в проєкті Постанови уряду, оприлюдненій на Урядовому порталі.

Водночас згідно з постановою з 1 вересня 2026 року втрачає чинність державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти від 23 листопада 2011 року.

В пояснювальній записці документу зазначається, що оновлення держстандарту базової середньої освіти відбувається відповідно до концепції Нової української школи.

“Державний стандарт базової середньої освіти, який визначатиме обов’язкові результати навчання здобувачів відповідно до засад та концепції НУШ, буде застосовано для здобувачів освіти, починаючи з 2022 року. Розроблення проєкту нормативного акту та його запровадження передбачено планом заходів на 2017-2029 роки із запровадження концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа””, - йдеться у пояснювальній записці.

У держстандарті базової освіти визначено вимоги до компетентностей та обов’язкових результатів навчання здобувачів середньої базової освіти та загальний обсяг їх навчального навантаження.

Окрім цього постановою Кабміну вносяться зміни до держстандарту початкової освіти, зокрема, уточнюються значення термінів “загальні результати навчання”, “здобувач освіти”, “початкова освіта”.