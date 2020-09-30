Рада проголосувала за повернення

Рада проголосувала за повернення "пакунків малюка"

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (№3006а).

Як передає Укрінформ, закон підтримали 264 народних депутати.

"Метою законопроєкту є забезпечення правового припису щодо надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”. З цією метою пропонується внести зміни до Закону України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми”, - йдеться у пояснювальній записці.

Автори ініціативи зауважують, що нині держава здійснює публічні закупівлі без законодавчого закріплення зазначеної допомоги. Законопроєкт №3006а передбачає вдосконалення правової та організаційної складової надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Зазначається, що актуальність цього заходу зумовлена необхідністю створення в Україні законодавчої платформи щодо регулювання надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Напередодні заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук поінформувала, що Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики сьогодні одностайно рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт 3006а в другому читанні і в цілому.

Читайте також: Гроші замість “пакунків малюка” отримали понад 13 тисяч українців

За її словами, напередодні з членами підкомітету з питань сім‘ї та дітей було опрацьовано 59 поправок до законопроєкту. Частина з них знайшла підтримку комітету.

Кравчук назвала декілька головних. Зокрема, передбачається, що з 1 липня 2021 року запрацює опція монетизації для родин, які надають перевагу коштам, а не натуральній допомозі у вигляді пакунка.

Законопроєкт передбачає також деталізацію переліку отримувачів пакунка, щоб охопити всі категорії осіб, які здійснюють піклування новонародженими.

Читайте також: Мінсоцполітики ініціює створення інтернет-платформи, де можна обрати “пакунок малюка

Проєкт закону також дозволяє надати можливість отримання допомоги породіллями, які народили дитину поза межами медичного закладу (раніше це було можливо лише для родин, які народжують у пологовому).

Пропонується також зобов’язати Кабінет Міністрів щорічно звітувати про виконання закону.

“Вартість «пакунку малюка» становитиме не менше 3-х прожиткових мінімумів відповідно до бюджетного фінансування. Така прив‘язка дозволить оновлювати вартість пакунка автоматично, без необхідності чекати окремих підзаконних актів”, - зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі "пакунків малюка".

Механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "Пакунок малюка" почав працювати з 1 вересня 2020 року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-