Рада проголосувала за повернення "пакунків малюка"

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (№3006а).

Як передає Укрінформ, закон підтримали 264 народних депутати.

"Метою законопроєкту є забезпечення правового припису щодо надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”. З цією метою пропонується внести зміни до Закону України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми”, - йдеться у пояснювальній записці.

Автори ініціативи зауважують, що нині держава здійснює публічні закупівлі без законодавчого закріплення зазначеної допомоги. Законопроєкт №3006а передбачає вдосконалення правової та організаційної складової надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Зазначається, що актуальність цього заходу зумовлена необхідністю створення в Україні законодавчої платформи щодо регулювання надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Напередодні заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук поінформувала, що Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики сьогодні одностайно рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт 3006а в другому читанні і в цілому.

За її словами, напередодні з членами підкомітету з питань сім‘ї та дітей було опрацьовано 59 поправок до законопроєкту. Частина з них знайшла підтримку комітету.

Кравчук назвала декілька головних. Зокрема, передбачається, що з 1 липня 2021 року запрацює опція монетизації для родин, які надають перевагу коштам, а не натуральній допомозі у вигляді пакунка.

Законопроєкт передбачає також деталізацію переліку отримувачів пакунка, щоб охопити всі категорії осіб, які здійснюють піклування новонародженими.

Проєкт закону також дозволяє надати можливість отримання допомоги породіллями, які народили дитину поза межами медичного закладу (раніше це було можливо лише для родин, які народжують у пологовому).

Пропонується також зобов’язати Кабінет Міністрів щорічно звітувати про виконання закону.

“Вартість «пакунку малюка» становитиме не менше 3-х прожиткових мінімумів відповідно до бюджетного фінансування. Така прив‘язка дозволить оновлювати вартість пакунка автоматично, без необхідності чекати окремих підзаконних актів”, - зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі "пакунків малюка".

Механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "Пакунок малюка" почав працювати з 1 вересня 2020 року.