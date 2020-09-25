Телеканал "Дом" запустив промокампанію "Україна — наш дім"

Телеканал "Дом", що був створений для жителів тимчасово окупованих територій, запустив промокампанію у містах-хабах Луганської, Донецької та Херсонської областей.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі каналу.

Як зазначається у повідомленні, «мета кампанії вкрай проста і водночас надскладна» — донести до жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій думку про те, що Україна — наш спільний дім.

«Наше завдання — повернути до порядку денного нашої країни людей, які сьогодні опинилися в пастці — на окупованих територіях. Ми говоримо їм правду про те, що відбувається в Україні та світі. Кожен день показуємо та інформуємо про те, які кроки зараз для «зшивання» суспільства та реінтеграції робить Україна», — зазначила керівник телеканалу Юлія Островська.

У серії промороликів телеканалу головними героями стали самі українці. «Вони розповіли про місце, в якому живуть наші спогади, яке ми любимо і яке дороге нашому серцю з дитинства — про дім. Для кожного він різний. Для одних він асоціюється з найсмачнішим запахом маминих млинців, для інших — із припалими пилом ковзанами з татової молодості, які він береже про всяк випадок для онуків. А ще для когось — із місцем, в якому зародилася мрія та зміцніли крила. Дім — це затишок і єднання довкола святкового столу, якою б різною за характерами не була родина. Дім — це завжди про любов», - йдеться у повідомленні. У рамках промокампанії була створена та запущена серія віжуалів та відеороликів. Постери із зображеннями різних міст України та слоганом телеканалу нагадують, що «Україна — наш дім»‎. Серед українських міст — Київ, Львів, Одеса, Донецьк, Луганськ та Севастополь.

Оскільки телеканал поки мовить лише на тимчасово окуповані території України, то для глядачів додатково створено ролик-експлейнер, що допомагає розібратися, як підключити телеканал на своєму телевізорі, як в аналоговому, так і в цифровому форматі.

Як повідомлялося, цілодобовий розважально-інформаційний телеканал «Дом» розпочав мовлення 1 березня 2020 року.‎ У програмі телеканалу — ток-шоу, аналітичні телепередачі та новини власного виробництва, а також преміальний контент провідних українських медіахолдингів - StarLightMedia, «1+1», «Україна». Наразі канал транслюється у цифровому та аналоговому мовленні на тимчасово окуповані території України, а також контент власного виробництва доступний на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах.