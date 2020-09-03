Мовлення на межі з Кримом і у зоні ООС: поновили шість та видали один новий дозвіл

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглянула на засіданні 3 вересня заяви ліцензіатів щодо видачі дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення та вирішила їх задовольнити.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

«Шістьом мовникам продовжено термін дії дозволів терміном ще на один рік та одному – видано новий. Серед них – радіостанції «Донбас Онлайн», «Радіо Крим. Реалії», «Україномовне радіо Країна ФМ» і телеканали «UA:Перший», «1+1», «ПРАВДА ТУТ», «2+2», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на підставі нового дозволу ТОВ «ТРК «Донбас Онлайн», м. Сєвєродонецьк Луганської області (позивні «Донбас Онлайн») розпочне мовлення в Донецькій області на частотах – 96,3 МГц у м. Бахмуті, 91,8 МГц у м. Костянтинівці, 87,8 МГц у м. Мар’їнці, 103,5 МГц в смт Новотроїцьке та 99,6 МГц у м. Покровську. Також мовник з’явиться в ефірі чотирьох населених пунктів Луганської області – у с. Бахмутівка Новоайдарського району на частоті 104,0 МГц, в смт Новотошківське на частоті 93,9 МГц, в смт Станиця Луганська КПВВ на частоті 88,8 МГц та у селищі Широкий Станично-Луганського району на частоті 101,8 МГц.

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На прифронтових і прикордонних територіях дозволено і далі транслювати програми: ПАТ «НСТУ», м. Київ (логотип «UA:Перший») в смт Чаплинці Херсонської області на 30 ТВК; ГО «Радіо Кримських Громад», м. Київ (позивні «Радіо Крим.Реалії»), у с. Чонгарі Херсонської області на частоті 0,648 МГц; ПрАТ «Радіокомпанія «Гала», м. Київ (позивні «Україномовне радіо Країна ФМ»), у м. Краматорську Донецької області на частоті 99,0 МГц; ТОВ «Інформаційне агентство «ПРАВДАТУТ», м. Київ (логотип «ПРАВДА ТУТ» (комбіноване)) на 5 ТВК у м. Волновасі, 57 ТВК у м. Гірнику, 8 ТВК у м. Краматорську, 5 ТВК у м. Маріуполі Донецької області (стандарт DVB-T/Т2); ТОВ «ТРК «Студія 1+1», м. Київ (логотип «1+1»), на 57 ТВК у м. Гірнику Донецької області (стандарт DVB-T/Т2), 5 ТВК у селищі Широкому Станично-Луганського району Луганської області (стандарт DVB-T/Т2) та 50 ТВК у с. Чонгарі Генічеського району Херсонської області (стандарт DVB-T/Т2); ТОВ «ГРАВІС-КІНО», м. Київ (логотип «2+2»), на 57 ТВК у м. Гірнику Донецької області (стандарт DVB-T/Т2); 41 ТВК у с. Бахмутівці Новоайдарського району, 5 ТВК у селищі Широкому Станично-Луганського району Луганської області (стандарт DVB-T/Т2); 50 ТВК у с. Чонгарі Генічеського району Херсонської області (стандарт DVB-T/Т2).