Уряд виділив 5,6 мільйона на ремонт Національного художнього музею
Таке рішення прийнято на засіданні 23 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи у Телеграмі це рішення, зазначив: "Кошти будуть спрямовані на реставрацію скульптурних композицій головного фасаду та даху (1,983 млн грн) ремонтно-реставраційні роботи головного фасаду та приямків (3,617 млн грн)".
За його словами, загальна ж вартість проєкту ремонтно-реставраційних робіт Національного художнього музею становить 68 млн грн. Таке фінансування можливе, зокрема, за умови участі закладу у проєкті "Велика реставрація", зазначив міністр.
Міністерство культури і інформаційної політики ініціювало розгляд цього питання урядом після того, як 8 серпня Національний художній музей заявив, що тимчасово зупиняє роботу у зв’язку з обвалом портика. Тоді міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запевнив, що буде залучено весь потрібний ресурс, аби найближчим часом музей знову відкрився для відвідувачів.