Україна подала кандидатуру на вибори до складу Комітету всесвітньої спадщини – керівного органу Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини – на період 2021 – 2025 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Постійного представництва України при ЮНЕСКО.

"Вибори до Комітету всесвітньої спадщини відбудуться під час 23-ї Генеральної асамблеї у листопаді 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обрання нашої держави до Комітету всесвітньої спадщини, до складу якого входить 21 держава-сторона Конвенції, дасть змогу Україні активно долучитися до забезпечення імплементації Конвенції та, зокрема, брати участь у прийнятті рішень щодо використання Фонду всесвітньої спадщини, внесення об’єктів до Списку всесвітньої спадщини та Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

Інформацію щодо подання кандидатури України на вибори до Комітету всесвітньої спадщини вже опубліковано на вебсайті Організації.

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, ратифікована Україною у 1988 році, сприяє забезпеченню ефективної охорони і збереження, а також активній популяризації культурної і природної спадщини, розміщеної на території нашої країни. Україна, діючи власними зусиллями та максимально застосовуючи наявні ресурси, використовує в рамках цієї Конвенції міжнародну допомогу і співробітництво у фінансовому, художньому, науковому й технічному відношеннях.