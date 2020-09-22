МОЗ планує закупити 12 тисяч кисневих концентраторів для лікарень

МОЗ планує закупити 12 тисяч кисневих концентраторів для лікарень

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я планує закупити 12 тисяч кисневих концентраторів для забезпечення лікарень, що надають меддопомогу хворим на COVID-19. 

Як передає Укрінформ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Ми зараз зібрали всю потребу, в тому числі в кисневих концентраторах, і плануємо закупити їх близько 12 000. Зараз визначаємося з механізмом тієї закупівлі. Я не виключаю, що ці кошти будуть виділені безпосередньо лікарням, щоб вони забезпечили свої потреби", - сказав Степанов.

Водночас він заявив, що зараз загалом по країні 35%-40% ліжок, які виділені для лікування хворих на COVID-19, забезпечені підведенням кисню.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні ВООЗ та ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для 44 лікарень, які визначені для лікування хворих на COVID-19.

Кисневі концентратори надають можливість неїнвазивного способу насичення киснем пацієнтів з COVID-19. Киснева терапія наразі є одним з основних кроків в лікуванні пацієнтів з COVID-19, у яких важкий перебіг хвороби і спостерігається низький рівень кисню в крові.

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