МОЗ планує закупити 12 тисяч кисневих концентраторів для лікарень

Міністерство охорони здоров'я планує закупити 12 тисяч кисневих концентраторів для забезпечення лікарень, що надають меддопомогу хворим на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Ми зараз зібрали всю потребу, в тому числі в кисневих концентраторах, і плануємо закупити їх близько 12 000. Зараз визначаємося з механізмом тієї закупівлі. Я не виключаю, що ці кошти будуть виділені безпосередньо лікарням, щоб вони забезпечили свої потреби", - сказав Степанов.

Водночас він заявив, що зараз загалом по країні 35%-40% ліжок, які виділені для лікування хворих на COVID-19, забезпечені підведенням кисню.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні ВООЗ та ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для 44 лікарень, які визначені для лікування хворих на COVID-19.

Кисневі концентратори надають можливість неїнвазивного способу насичення киснем пацієнтів з COVID-19. Киснева терапія наразі є одним з основних кроків в лікуванні пацієнтів з COVID-19, у яких важкий перебіг хвороби і спостерігається низький рівень кисню в крові.