Е-рецепт поширять на наркотичні засоби та інсуліни - Степанов

З 2021 року програму "Електронний рецепт" в Україні буде поширено на інсуліни, наркотичні та імуносупресивні засоби.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас розроблено чіткий алгоритм і план впровадження електронного рецепта, ми почали рухатися за цим планом. І вже в 2021 році ми маємо намір запровадити електронний рецепт на наркотичні засоби та інсуліни та імуносупресивні засоби",- зазначив міністр.

За рік, з 2022 року, за словами Степанова, за електронним рецептом можна буде придбати антибіотики та препарати, що призначені в рамках антибактеріальної терапії.

З 2023 року на електронний рецепт будуть переведені усі інші рецептурні засоби, наголосив міністр.

"Тобто, починаючи з 2023 року, ми хочемо, щоб ця система у нас повністю запрацювала. Усі лікарські засоби, які повинні відпускатися за рецептами, щоб вони повністю пускалися лише за електронними рецептами. Це світова практика. І саме так ми повинні діяти, якщо ми хочемо бути здоровими українцями", - підкреслив він.

Програма "Електронний рецепт" має мету перевести практику виписування та отримання рецептів на ліки в Україні в інший формат.

Читайте також: МОЗ пропонує закласти тариф на екстрену допомогу в розмірі 412 гривень на людину

На мобільний пацієнта надходитиме СМС з номером рецепта та кодом підтвердження, який треба буде назвати в аптеці, що бере участь у програмі. За цим номером провізор знаходитиме рецепт, який лікар виписав в електронній системі. Провізор пропонуватиме ліки відповідно до рецепта.

Також, за потреби, лікар може роздрукувати для пацієнта консультаційний висновок з призначенням ліків, номером рецепту та кодом підтвердження.