Бюджет-2021: Степанов каже, що на медицину просили 225 мільярдів

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу біля парламенту 18 вересня.

"Ми подавали у своєму бюджетному запиті суму коштів більшу, ніж передбачено, і зараз у дискусії перебуваємо. Ми подавали категорично іншу суму, і вважаємо, що це правильно для того, щоб побудувати реальну медицину, яка задовольнятиме всіх українців... Ми виходили принаймні з розрахунків на програму медичних гарантій. Згідно із законом, це 5% ВВП, ми подавали 225 млрд грн" - зазначив Степанов.

Водночас він уточнив, що на боротьбу з COVID-19 виділяються кошти з відповідного фонду по боротьбі з коронавірусом і також на сьогодні в розпорядженні Міністерства охорони здоров'я є кошти, які "йдуть через програму медичних гарантій". Цих коштів, зі слів урядовця, вистачає.

"Якщо буде нестача коштів, то ми заздалегідь будемо вирішувати це питання з міністерством фінансів, щоб вони робили перерозподіл, тому що для Міністерства охорони здоров'я є пріоритетом здоров'я українців", - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді триває обговорення законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

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Перед цим з представленням проєкту державного бюджету виступив міністр фінансів Сергій Марченко і відповів на запитання парламентаріїв.

Кабінет Міністрів 14 вересня оприлюднив на Урядовому порталі основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція - на рівні 7,3%.

Проєкт держбюджету-2021 передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% - до 64,6% ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.