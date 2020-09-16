МОЗ пропонує закласти тариф на екстрену допомогу в розмірі 412 грн на людину

Міністерство охорони здоров'я пропонує закласти в бюджет-2021 тариф на надання екстреної медичної допомоги на рівні 412 грн із розрахунку на одну людину, а також встановити індикатори якості надання екстреної меддопомоги.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Зараз тариф (на екстрену медичну допомогу — ред.) складає 164 грн на одну людину. Ці кошти йдуть на медичні засоби, заробітну плату, пальне, медичні вироби, які використовуюся в екстреній медичній допомозі. Цей тариф повинен бути сучасним, адекватним, який би в повному обсязі забезпечував екстрену меддопомогу. ...На наступний рік ми запропонували, щоб тариф на екстрену меддопомогу складав 412 грн”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що в квітні 2020 року тариф на одну людину на надання екстреної медичної допомоги складав 116 грн, у липні він був підвищений до 164 грн.

За його словами, великою складовою в тарифі є заробітна плата. За розрахунками МОЗ, заробітна плата лікаря має становити від 20 тис. грн, водія машини екстреної меддопомоги — 12 тис. грн

Окрім цього, як сказав Степанов, запропонований тариф враховує весь перелік лікарських засобів, які мають бути в екстреній меддопомозі.

Міністр повідомив, що пропонується встановити індикатори якості при наданні екстреної меддопомоги. Зокрема, час доїзду екстреної меддопомоги у терміни, встановлені державою — не менше 60% викликів у 2021 році, у 2022 році — не менше 75%, на 2023 рік — не менше 85%.

Ще одним з індикаторів якості буде маршрутизація пацієнтів, тобто госпіталізація пацієнта в ту лікарню, де йому стовідсотково нададуть медичну допомогу за профілем його захворювання.

За словами Степанова, при дотриманні індикаторів якості до тарифу будуть застосовуватися відповідні підвищуючі коефіцієнти, у разі недотримання цих вимог будуть застосовувати понижувальні коефіцієнти.

Як повідомляв Укрінформ, в проєкті бюджету на 2021 рік на сферу охорони здоров'я пропонується виділити 156,1 млрд грн. Також в 2021 році планується виділити 1 млрд грн на розвиток екстреної меддопомоги, зокрема на придбання автівок.