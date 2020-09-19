В Україні за добу госпіталізували найбільше з початку пандемії пацієнтів з COVID-19
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 19 вересня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
“Було госпіталізовано 669 людей. Це найбільша кількість госпіталізацій за весь час пандемії. В лікарнях з підтвердженим COVID-19 та підозрою на нього - понад 13 тисяч громадян. На 1 вересня було 10 900 пацієнтів, більше ніж на 2 тис. зросла кількість одночасного перебування (в лікарнях - ред.) людей, у яких підтверджено чи є підозра на коронавірусну хворобу”, - сказав Степанов.
Він додав, що за минулу добу COVID-19 підтверджено у 203 дітей та у 161 медичного працівника. Зафіксовано 48 летальних випадків.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 вересня COVID-19 лабораторно підтверджено у 172 712 людей, з них 11 294 дитини та 13 719 медпрацівників. За добу підтверджено 3 240 нових випадків COVID-19.