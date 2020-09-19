В Україні за добу госпіталізували найбільше з початку пандемії пацієнтів з COVID-19

За добу в Україні госпіталізовано 669 пацієнтів з COVID-19 чи підозрою на нього, загалом в лікарнях перебуває понад 13 тисяч пацієнтів з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 19 вересня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Було госпіталізовано 669 людей. Це найбільша кількість госпіталізацій за весь час пандемії. В лікарнях з підтвердженим COVID-19 та підозрою на нього - понад 13 тисяч громадян. На 1 вересня було 10 900 пацієнтів, більше ніж на 2 тис. зросла кількість одночасного перебування (в лікарнях - ред.) людей, у яких підтверджено чи є підозра на коронавірусну хворобу”, - сказав Степанов.

Він додав, що за минулу добу COVID-19 підтверджено у 203 дітей та у 161 медичного працівника. Зафіксовано 48 летальних випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 вересня COVID-19 лабораторно підтверджено у 172 712 людей, з них 11 294 дитини та 13 719 медпрацівників. За добу підтверджено 3 240 нових випадків COVID-19.