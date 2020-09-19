ВС просить збільшити видатки на судову систему

Пленум Верховного Суду звернувся до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України з проханням збільшити видатки на фінансування судової влади у 2020 році на 2 млрд 292,9 млн грн, внісши зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Верховного Суду.

“Пленум Верховного Суду зазначив, що зменшення видатків Державного бюджету України на фінансування судів і суддів не забезпечує повного й незалежного здійснення правосуддя, нормального функціонування судової системи, що може призвести до зниження довіри громадян до державної влади, загрожувати реалізації гарантованого Конституцією права людини і громадянина на судовий захист”, - йдеться у повідомленні.

Судді ВС вважають, що постійне недофінансування судової гілки влади істотно погіршило фінансове забезпечення суддів і працівників апаратів судів, що одразу ж спричинило відтік із суддівського корпусу висококваліфікованих і досвідчених суддів.

У свою чергу такий стан ставить під загрозу належне здійснення правосуддя й належні умови для реалізації громадянами прав та інтересів у судовому порядку.

«Ми хочемо підтримати своїх колег з першої та апеляційної інстанцій, Державну судову адміністрацію України, Вищу раду правосуддя та звернутися до Президента України, Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра України з проханням підготувати зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Питання належного фінансування стосується не тільки 5 тисяч суддів і 27 тисяч співробітників апарату судів, а й кожної людини, яка має потребу звернутися до суду», − сказала голова ВС Валентина Данішевська під час розгляду цього питання.

Як повідомлялося, 28 серпня Конституційний суд визнав неконституційними обмеження зарплат на рівні 47 тис. грн для держслужбовців і суддів на період карантину.