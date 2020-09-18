Українські дипломати візьмуть участь в акції “Всесвітній день прибирання"

Українські дипломати у рамках міжнародної акції “Всесвітній день прибирання - World Cleanup Day” 19 вересня візьмуть участь у прибиранні парку "Муромець" у Деснянському районі Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"19 вересня о 10 год у Києві стартує міжнародна акція “Всесвітній день прибирання - World Cleanup Day”. Цьогоріч до ініціативи долучилося Міністерство закордонних справ України в рамках проєкту Greening Diplomacy, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подію відкриватиме міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а участь в акції візьмуть представники дипломатичного корпусу в Україні, Міністерства молоді та спорту, Міністерства соціальної політики та інших органів влади. Місце заходу: парк "Муромець" на острові Муромець у Києві.

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Парк «Муромець» - парк в Деснянському районі Києва, розташований між двома спальними районами міста - Оболонню на правому березі Дніпра, включаючи русла його приток Десенки та Десни, і Вигурівщиною-Троєщиною - на лівому. Площа парку - 219,4 га.