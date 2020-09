У Миколаєві у Всесвітній день прибирання очистять від сміття Балабанівський ліс

Мешканці Миколаєва, попри карантинні обмеження, візьмуть участь у Всесвітньому дні прибирання World Cleanup Day, зокрема, планують очистити від сміття Балабанівський ліс та опорядкувати креативний відпочинковий простір у центрі міста.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила координаторка акції по Миколаївській області Валентина Тіора.

«Низка шкіл, вищих навчальних закладів, громадських організацій вже зголосилися зібратися 19 вересня, щоб прибрати наше місто. Але цього року Всесвітній день прибирання World Cleanup Day проходить в умовах карантинних обмежень. Тому ми подбали перш за все про те, щоб дотримуватися відповідних рекомендацій фахівців і не наражати учасників акції на небезпеку. Тому в Миколаєві зараз визначено дві основні локації, де триватиме генеральне прибирання – це Балабанівський ліс та креативний відпочинковий простір «Понтон» у центрі міста на Набережній, біля річки Інгул», - розповіла Тіора.

Вона також зауважила, що на Набережній йдеться не лише про прибирання, а й про відновлення цієї популярної відпочинкової зони.

Якщо учасників акції буде більше, то школи або університети визначаться зі своїми окремими локаціями, отож роботи вистачить всім.

«Але ми намагатимемося робити все, щоб люди не скупчувалися, тому робиться ставка на самоорганізацію окремих невеликих груп. На території області також пройдуть акції, але наразі ще важко сказати, де вони відбудуться і скільки людей візьме в них участь», - зазначила координаторка.

Всіх учасників акції організатори забезпечують рукавичками, сміттєвими мішками, санітайзерами тощо.

Організаторами Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day є Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine спільно з міжнародним рухом Let’s Do It World. Його мета - порятунок планети від сміття. В акції візьмуть участь усі бажаючі, незалежно від віку та географії.

Підтримують акцію Міністерство молоді та спорту, Міністерство освіти і науки, Міністерство інфраструктури, Міністерство закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Державного комітету телебачення та радіомовлення тощо.