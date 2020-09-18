Немчінов обговорив із послом КНР прокат китайських фільмів та їх дубляж українською

Про це урядовець написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Було обговорено прокат сучасних китайських фільмів та дублювання їх українською мовою, зокрема, і на стрімінгових сервісах», - зазначив Немчінов та додав, що йшлося також про можливість дублювання китайською мовою та показів у Китаї кінопродукції українського виробництва.

За його словами, сторони обговорили загалом культурну співпрацю між нашими країнами.

«Український і китайський народи дуже близькі культурно. Це – річкові народи. Ми маємо дуже багато спільних рис у побуті та веденні господарства. У простих життєвих ситуаціях, у відношеннях між людьми, ми знаходимо багато спільного і схожого. Проте Україна ще не відома китайському глядачу, і Китай багато в чому ще залишається втаємниченим для українців. Саме тому, було б доцільно ініціювати велику співпрацю наших креативних індустрій», - написав міністр КМУ.

Немчінов також підкреслив, що керівництво держави і особисто Президент України підтримує наших митців. Міністр переконаний, що це допоможе двом народам зрозуміти один одного глибше.