Немчінов обговорив із послом КНР прокат китайських фільмів та їх дубляж українською

Немчінов обговорив із послом КНР прокат китайських фільмів та їх дубляж українською

Укрінформ
Міністр Кабміну Олег Немчінов обговорив із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Фань Сяньжун можливість прокату китайських фільмів та дублювання їх українською мовою, зокрема, і на стрімінгових сервісах.

Про це урядовець написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Було обговорено прокат сучасних китайських фільмів та дублювання їх українською мовою, зокрема, і на стрімінгових сервісах», - зазначив Немчінов та додав, що йшлося також про можливість дублювання китайською мовою та показів у Китаї кінопродукції українського виробництва.

За його словами, сторони обговорили загалом культурну співпрацю між нашими країнами.

«Український і китайський народи дуже близькі культурно. Це – річкові народи. Ми маємо дуже багато спільних рис у побуті та веденні господарства. У простих життєвих ситуаціях, у відношеннях між людьми, ми знаходимо багато спільного і схожого. Проте Україна ще не відома китайському глядачу, і Китай багато в чому ще залишається втаємниченим для українців. Саме тому, було б доцільно ініціювати велику співпрацю наших креативних індустрій», - написав міністр КМУ.

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Немчінов також підкреслив, що керівництво держави і особисто Президент України підтримує наших митців. Міністр переконаний, що це допоможе двом народам зрозуміти один одного глибше.

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