МОЗ планує залучити приватні клініки для проведення ПЛР-тестів за державний кошт

Міністерство охорони здоров'я розглядає питання залучення приватних лабораторій до проведення ПЛР-тестів, за які би сплачувала держава.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"Ми розглядаємо питання щодо залучення приватних клінік, зараз ведуться розрахунки, ми за кілька днів запропонуємо механізм, в який спосіб ми можемо залучити приватні лабораторії для тестування, щоб ми сплачували (за тестування — ред.)", - сказав Степанов.

Він зазначив, що на сьогодні вартість ПЛР-тестування, яке проводиться за державний кошт, включає в себе як розхідні матеріали, зарплату працівникам лабораторій, інші складові. Ця сума, за словами Степанова, може бути в 2-2,5 рази менше, ніж вартість у приватних лабораторіях. Тому зараз тривають консультації з великими операторами ринку, і ведуться відповідні розрахунки.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні було проведено 57 084 тести, з яких 31 092 дослідження методом ПЛР, та 25 092 - методом ІФА.

Станом на 18 вересня в Україні зафіксовано 169 472 випадки захворювання на COVID-19, серед яких 11 091 у дітей та 13 558 у медпрацівників. За добу захворіли 3 228 осіб.