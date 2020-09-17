Публічні консультації онлайн: Мінцифри запустило ще один серіал

Міністерство цифрової трансформації запустило новий освітній серіал про публічні консультації онлайн для громад та влади.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація відбулася 17 вересня.

"Освітній серіал «Публічні консультації онлайн», який ми презентуємо сьогодні, - це зручний інструмент, покликаний роз'яснити представникам влади та соціально активним українцям, як спільно впроваджувати зміни в країні", - розповіла заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан.

Вона додала, в сералі також ідеться про бюджет участі, петиції, громадські слухання та інші інструменти взаємодії громади та влади. У ньому детально розповідається і про переваги, які можуть отримати громадяни та влада від проведення публічних консультацій.

Водночас серіал роз’яснює, які питання варто виносити на обговорення, та детально описує всі етапи організації публічної консультації онлайн: підготовка, інформування, проведення, аналіз та звітування.

Серіал складається з 4 серій і вже доступний на порталі Дія.Цифрова Освіта.

Як повідомлялося, "Дія. Цифрова Освіта." - безкоштовна національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. На сьогодні на порталі вже представлено близько 20 освітніх серіалів у різних сферах.