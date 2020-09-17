Публічні консультації онлайн: Мінцифри запустило ще один серіал
Як передає кореспондент Укрінформу, презентація відбулася 17 вересня.
"Освітній серіал «Публічні консультації онлайн», який ми презентуємо сьогодні, - це зручний інструмент, покликаний роз'яснити представникам влади та соціально активним українцям, як спільно впроваджувати зміни в країні", - розповіла заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан.
Вона додала, в сералі також ідеться про бюджет участі, петиції, громадські слухання та інші інструменти взаємодії громади та влади. У ньому детально розповідається і про переваги, які можуть отримати громадяни та влада від проведення публічних консультацій.
Водночас серіал роз’яснює, які питання варто виносити на обговорення, та детально описує всі етапи організації публічної консультації онлайн: підготовка, інформування, проведення, аналіз та звітування.
Серіал складається з 4 серій і вже доступний на порталі Дія.Цифрова Освіта.
Як повідомлялося, "Дія. Цифрова Освіта." - безкоштовна національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. На сьогодні на порталі вже представлено близько 20 освітніх серіалів у різних сферах.