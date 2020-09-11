Мінцифри запустило освітній серіал про діджитал-маркетинг

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка запустило новий оглядовий освітній серіал про діджитал-маркетинг для школярів і студентів.

Як передає кореспондент Укрініформу, презентація серіалу відбулась 11 вересня.

За словами заступника міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан, діджитал-маркетинг станом на сьогодні є сферою, яка розвивається з максимальним прискоренням. Вона зазначила, що фахівців, які б задовольняли попит, на українському ринку наразі замало, і це "є проблемою, яку потрібно вирішувати просто зараз". Усвідомлюючи це Мінцифри спільно з КНУ ім. Тараса Шевченко за участю GoIT, Netpeak, Vintage та при підтримці бренду GoITeens створили освітній серіал про діджитал-маркетинг.

"Серіал розповість про те, як користуватися сучасними інструментами діджитал-маркетингу для власного бізнесу. На прикладі реальних проєктів наші глядачі побачать, для чого потрібно сегментувати цільову аудиторію, як створити свій перший сайт без коду, як налаштувати систему отримання заявок, як запустити рекламні кампанії в Instagram, Facebook та Google, навчаться аналізувати результати та багато іншого", - розповіла Іонан.

Серіал складається з 8 серій і вже доступний на порталі Дія.Цифрова Освіта.

За словами проректора з перспективного розвитку КНУ ім. Т. Шевченка Олександра Рожка, серіал також будуть використовувати у навчальних програмах кафедри міжнародної економіки і маркетингу, економічного факультету та інституту міжнародних відносин.

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Як повідомлялося, "Дія. Цифрова Освіта." - безкоштовна національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. На сьогодні на порталі вже представлено близько 20 освітніх серіалів у різних сферах.