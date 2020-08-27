Мінцифри запускає освітні серіали про відкриття власної справи
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства у Телеграмі.
"Чому слід навчитися, щоб не прогоріти? Навіщо варто ризикувати та залучати творчість? Як працювати зі штатом та виходити з криз? Як знайти гроші та інвестиції? Як побудувати правильний маркетинг? Про все і не тільки — в нових освітніх серіалах про відкриття власної справи у різних сферах: виробництво кераміки, сфера технологій, харчова промисловість", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри також анонсували публікацію освітнього серіалу про виробництво текстилю 27 серпня.
Усі освітні серіали вже доступні на платформі "Дія. Бізнес".
Як повідомляв Укрінформ, у серпні Міністерство цифрової трансформації за підтримки Нацбанку й Ощадбанку запустили освітній серіал "Дружні цифрові фінанси". Також Мінцифри за підтримки МВС запустило освітній серіал "Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству".
Крім того, Мінцифри та громадянська мережа ОПОРА підписали меморандум про співпрацю у виробництві освітнього проєкту про місцеві вибори.