Мінцифри запускає освітні серіали про відкриття власної справи

Міністерство цифрової трансформації запустило освітні серіали на платформі "Дія.Бізнес" про відкриття власної справи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства у Телеграмі.

"Чому слід навчитися, щоб не прогоріти? Навіщо варто ризикувати та залучати творчість? Як працювати зі штатом та виходити з криз? Як знайти гроші та інвестиції? Як побудувати правильний маркетинг? Про все і не тільки — в нових освітніх серіалах про відкриття власної справи у різних сферах: виробництво кераміки, сфера технологій, харчова промисловість", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри також анонсували публікацію освітнього серіалу про виробництво текстилю 27 серпня.

Усі освітні серіали вже доступні на платформі "Дія. Бізнес".

Як повідомляв Укрінформ, у серпні Міністерство цифрової трансформації за підтримки Нацбанку й Ощадбанку запустили освітній серіал "Дружні цифрові фінанси". Також Мінцифри за підтримки МВС запустило освітній серіал "Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству".

Крім того, Мінцифри та громадянська мережа ОПОРА підписали меморандум про співпрацю у виробництві освітнього проєкту про місцеві вибори.