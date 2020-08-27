Мінцифри запускає освітні серіали про відкриття власної справи

Мінцифри запускає освітні серіали про відкриття власної справи

Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації запустило освітні серіали на платформі "Дія.Бізнес" про відкриття власної справи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства у Телеграмі.

"Чому слід навчитися, щоб не прогоріти? Навіщо варто ризикувати та залучати творчість? Як працювати зі штатом та виходити з криз? Як знайти гроші та інвестиції? Як побудувати правильний маркетинг? Про все і не тільки — в нових освітніх серіалах про відкриття власної справи у різних сферах: виробництво кераміки, сфера технологій, харчова промисловість", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри також анонсували публікацію освітнього серіалу про виробництво текстилю 27 серпня.

Усі освітні серіали вже доступні на платформі "Дія. Бізнес".

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Як повідомляв Укрінформ, у серпні Міністерство цифрової трансформації за підтримки Нацбанку й Ощадбанку запустили освітній серіал "Дружні цифрові фінанси". Також Мінцифри за підтримки МВС запустило освітній серіал "Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству".

Крім того, Мінцифри та громадянська мережа ОПОРА підписали меморандум про співпрацю у виробництві освітнього проєкту про місцеві вибори.

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