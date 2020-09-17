Під ОП вимагають заборонити

Під ОП вимагають заборонити "поїдання м’яса убитих коней"

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Укрінформ
Під Офісом Президента проходить акція, учасники якої вимагають заборонити виробництво, продаж і споживання конини в Україні.

Участь у заході бере кілька десятків осіб, передає кореспондент Укрінформу.

Акція "Поїдання м’яса убитих коней - це варварство!" у Києві / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Мітингувальники тримають у руках плакати «Поїдання м’яса убитих коней - це варварство!», «Припиніть бійню коней», «Не продавайте коней на бойню» та інші.

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Ситуацію контролюють правоохоронці, наразі все спокійно.

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