Субвенція НУШ: області використали 300 мільйонів з 1,6 мільярда

Станом на 1 вересня області використали понад 300 млн грн освітньої субвенції на НУШ з 1,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Станом на 1 вересня 2020 року області використали 301 млн 233,6 тис. грн коштів субвенції на розвиток Нової української школи, що становить 40,3% від профінансованого розміру субвенції. Загалом у 2020 році субвенція на розвиток Нової української школи становить 1 млрд 60 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Найкращий показник освоєння коштів – 98,4% – у Одеській області. Більш ніж половину коштів уже вдалося освоїти Сумській (62,6%), Чернігівській (61,8%), Херсонській (57,4%) та Львівській (56,1%) областям.

Низькі показники наразі демонструють Івано-Франківська (6,9%) та Миколаївська (7,5%) області.

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Як повідомляв Укрінформ, кошти освітньої субвенції на НУШ виділяються на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи; інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, зокрема навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для пілотних шкіл; підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії.

У проєкті бюджету-2021 на Нову українську школу пропонується виділити 1,4 млрд гривень.