Київ — Мінську: хасиди на кордоні мають дотримуватися карантинних обмежень обох країн

Міністерство закордонних справ України наполегливо просить білоруську сторону забезпечити безумовне дотримання іноземцями - паломниками карантинних обмежень та чинного законодавства України та Республіки Білорусь.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства щодо ситуації на українсько-білоруському державному кордоні, оприлюдненому в середу, 16 вересня.

У МЗС України констатували, що попри надані українською стороною неодноразові роз’яснення про обмеження в’їзду іноземців на територію України, продовжується прибуття на українсько-білоруську ділянку державного кордону груп іноземних громадян - паломників, які намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана.

Українські дипломати нагадали, що 15 вересня МЗС України звернулось до МЗС Республіки Білорусь з офіційною нотою з клопотанням не здійснювати оформлення іноземців - паломників на виїзд в Україну, оскільки особи, які не підпадають під категорію виключень із заборони в’їзду, не можуть бути пропущені на територію України. "Українська сторона неодноразово доводила до відома білоруської сторони інформацію щодо встановлених урядом України обмежень в’їзду іноземців на територію України", - акцентували у зовнішньополітичному відомстві.

Водночас українські дипломати зауважили, що згідно з чинними в Республіці Білорусь карантинними обмеженнями, іноземці, які прибувають до Республіки Білорусь, повинні проходити 14-денну самоізоляцію, а транзитний проїзд територією Республіки Білорусь допускається протягом 48 годин з метою слідування до держави постійного/тимчасового проживання. "Переважна більшість паломників перебуває на ділянці кордону понад 48 годин та не є особами, які постійно/тимчасово проживають в Україні, що є порушенням встановлених в Республіці Білорусь карантинних правил режиму транзиту. Враховуючи наведене вище, українська сторона звертається до білоруської сторони з наполегливим клопотанням забезпечити безумовне дотримання іноземцями - паломниками карантинних обмежень та чинного законодавства України та Республіки Білорусь", - зазначається в коментарі.

Як повідомляв Укрінформ, сотні прочан-хасидів, які намагаються потрапити в Україну з території Білорусі попри обмеження в’їзду, наразі продовжують перебувати на кордоні між українським та білоруським пунктами пропуску.

Українські прикордонники прогнозують прибуття ще тисячі прочан-хасидів до кордону з боку Білорусі на Чернігівщині, до 700 осіб - на Житомирщині і близько 1,5 тис. осіб — на Волині.

Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформлювати на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень із заборони в’їзду іноземців.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.

Фото: БЕЛТА