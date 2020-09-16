Україна закриває пункт пропуску “Нові Яриловичі” на кордоні з Білоруссю

Уряд підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області «Нові Яриловичі».

Як передає Укрінформ, про це поінформував глава МВС Арсен Аваков, повідомляє пресслужба МВС.

«За відповідне рішення проголосували сьогодні, 16 вересня, під час засідання уряду. Такі обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусної хвороби», - йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали, що наразі там перебувають паломники-хасиди, які не полишають спроб потрапити в Україну. Люди забезпечені продуктами харчування та медикаментами.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів зустріч із представниками хасидської спільноти щодо ситуації з паломництвом до Умані та закликав паломників поважати український закон.

Сотні паломників-хасидів, які намагаються потрапити в Україну з території Білорусі попри обмеження в'їзду, поки продовжують перебувати на кордоні між українським і білоруським пунктами пропуску.

У вівторок МЗС України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформляти на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків із заборони в'їзду іноземців.

Українські прикордонники прогнозують прибуття ще тисячі паломників-хасидів до кордону з боку Білорусі на Чернігівщині, до 700 осіб - в Житомирській області і близько 1,5 тис. осіб - на Волині.

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Умань, де похований засновник Брацлавського хасидизму цадик Нахман, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана випадає на 18-20 вересня.

Фото: МВС