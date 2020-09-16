Навпроти пункту пропуску “Нові Яриловичі” перебувають близько тисячі хасидів

У Чернігівській області навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» перебувають близько 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в нашу країну.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС у Фейсбуці.

«На Чернігівщині навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» перебувають близько 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в Україну», - йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали, що у вівторок ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп іноземців навпроти пункту пропуску «Дольськ».

Зазначається, що на місце прибув голова ДПСУ Сергій Дейнеко, він перевірив резерви, які залучені для забезпечення дотримання порядку та недопущення порушень на державному кордоні.

Також Дейнеко повідомив іноземцям, що за рішенням українського уряду з метою недопущення поширення COVID-19 наразі в’їзд іноземців заборонений, та наголосив на неприпустимості спроб порушення кордону.

Наразі ситуація на кордоні залишається контрольованою.

Як повідомляв Укрінформ, громадянина Ізраїлю, який спробував незаконно перейти кордон, обійшовши пункт пропуску «Нові Яриловичі», що в Чернігівській області, обравши для цього болотисту місцевість, затримали, йому заборонили в’їзд в Україну на 5 років.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів зустріч із представниками хасидської спільноти щодо ситуації з паломництвом до Умані та закликав паломників поважати український закон.

Сотні паломників-хасидів, які намагаються потрапити в Україну з території Білорусі попри обмеження в'їзду, поки продовжують перебувати на кордоні між українським і білоруським пунктами пропуску.

У вівторок МЗС України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформляти на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків із заборони в'їзду іноземців.

Українські прикордонники прогнозують прибуття ще тисячі паломників-хасидів до кордону з боку Білорусі на Чернігівщині, до 700 осіб - в Житомирській області й близько 1,5 тис. осіб - на Волині.

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Умань, де похований засновник Брацлавського хасидизму цадик Нахман, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана випадає на 18-20 вересня.

Фото: МВС України