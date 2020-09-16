Ізраїльтянин намагався болотами потрапити з Білорусі до України

Громадянина Ізраїлю, який спробував незаконно перейти кордон, обравши для цього болотисту місцевість, затримано, і йому заборонено в’їзд в Україну на 5 років.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС.

«Державна прикордонна служба наголошувала і зверталася до іноземних громадян, які планували і планують потрапити в Україну, не намагатися порушувати законодавство України. Проте один з іноземців, попри обмеження в’їзду, не дослухався цього. Він спробував незаконно перейти кордон, обійшовши пункт пропуску «Нові Яриловичі», що в Чернігівській області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей чоловік одразу був затриманий прикордонним нарядом. Порушником виявився громадянин Ізраїлю 1978 року народження.

Уточнюється, що іноземець для порушення кордону обрав болотисту місцевість, «певно сподіваючись, що на такому напрямку йому це точно вдасться».

На іноземця склали адмінматеріали за ст. 204-1 КУпАП, а також проставили йому заборону в’їзду в країну терміном на 5 років. Його вже примусово повернули на суміжну сторону.

У відомстві наголошують, що ДПСУ стоїть на захисті кордону України, і при цьому прикордонники діють виключно в межах чинного законодавства та норм, які регламентують порядок перетину кордону і притягнення порушників до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів зустріч із представниками хасидської спільноти щодо ситуації з паломництвом до Умані та закликав паломників поважати український закон.

Сотні паломників-хасидів, які намагаються потрапити в Україну з території Білорусі попри обмеження в'їзду, поки продовжують перебувати на кордоні між українським і білоруським пунктами пропуску.

У вівторок МЗС України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформляти на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків з заборони в'їзду іноземців.

Українські прикордонники прогнозують прибуття ще тисячі паломників-хасидів до кордону з боку Білорусі на Чернігівщині, до 700 осіб - в Житомирській області і близько 1,5 тисячі осіб - на Волині.

Умань, де похований засновник Брацлавського хасидизму цадик Нахман, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана випадає на 18-20 вересня.