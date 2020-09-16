Філарет одужав від COVID-19

Почесний патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про те, що хворобу подолано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УПЦ КП.

"Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет одужав від хвороби. Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Філарет почувається добре, він виписаний з лікарні і перебуває у своїй резиденції в Київській патріархії.

Як повідомлялося, 4 вересня у Філарета виявили позитивний результат на COVID-19.

В Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660.