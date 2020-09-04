Патріарх Філарет захворів на COVID-19

У Почесного патріарха Філарета виявили позитивний результат на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УПЦ КП.

"У Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19. Наразі Святійший владика проходить курс лікування у лікарні. Стан здоров’я Патріарха задовільний", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з початку пандемії лабораторно підтверджено 130 951 випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали. Станом на 4 вересня в Україні зафіксовано 2723 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Усього за добу одужали 937 пацієнтів.