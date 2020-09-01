Митрополит Олександр Драбинко захворів на COVID-19

Архієрей Православної церкви України, митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко інфікувався коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбук.

"В результаті чергового, планового, щомісячного проходження дослідження на COVID-19 методом RT-ПЛР отримав "позитивний" результат", - написав митрополит Олександр.

Він зазначив, що до середини вересня перебуватиме на карантині, зараз класичних симптомів коронавірусної хвороби немає.

"Джерело інфікування, час та місце - невизначені. У зв’язку з цим, згідно з приписом лікаря знаходжусь до 15 вересня на карантині. Класичні симптоми - наразі відсутні. Температура в нормі. Осіб, з якими мав контакт в останні дні, прошу з увагою поставитись до самопочуття і за потреби звернутись до лікаря", - додав архієрей ПЦУ.

Як повідомлялося, станом на 1 вересня в Україні підтверджено 123 303 випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали. За останню добу зафіксовано 2088 нових випадків коронавірусної хвороби.

Фото: feodor-kiev.church.ua