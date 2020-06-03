ПЦУ подякувала Кабміну за пом’якшення карантину та запросила вірян до храмів

Православна церква України висловила вдячність Кабінету міністрів за пом’якшення карантину для релігійних організацій і запросила вірян до храмів, але з дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє ПЦУ у Facebook.

"Висловлюємо вдячність Кабінету міністрів за те, що він врахував основні пропозиції Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та, зокрема, звернення предстоятеля Православної церкви України Блаженнішого митрополита Епіфанія щодо впровадження такого підходу до організації релігійних заходів під час адаптивного карантину, який забезпечить баланс між необхідністю захисту населення від поширення хвороби та потребами релігійних громад у виконанні свого безпосереднього призначення", - йдеться в повідомленні.

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Відтак у ПЦУ наголосили, що з радістю чекають вірян у храмах та на богослужіннях, але попросили свідомо та відповідально поставитись до ситуації з поширенням небезпечної хвороби й надалі керуватися розважливістю, любов’ю та повагою, турбуючись про здоров’я власне та своїх ближніх.

Як повідомлялося, під час засідання уряду 3 червня було ухвалене рішення про подальше поступове зняття карантинних обмежень.

Зокрема, відповідно до змін, з 5 червня дозволяється проведення релігійних заходів, а також богослужінь просто неба, за умови дотримання фізичної дистанції між присутніми щонайменше у півтора метра, а також перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі, якщо релігійний захід проводиться в приміщенні. Крім цього, особам старше 60 років дозволено не дотримуватися зобов’язань щодо самоізоляції.