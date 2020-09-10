Активісти під резиденцією Зеленського у Конча-Заспі запалили фаєри

Активісти під резиденцією Зеленського у Конча-Заспі запалили фаєри

Укрінформ
Активісти під резиденцією Президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі провели акцію протесту з метою донести свою позицію щодо ідеї про спільне інспектування в районі Шумів за участю представників ОРДО.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у заході взяли люди на близько 200 авто та мотоциклів.

Спочатку присутні зібралися під парканом, увімкнувши гучно рок-музику, але поводили себе спокійно. Згодом у гучномовець вони висловили свою позицію щодо ситуації в країні та оголосили низку вимог до української влади. Зокрема, зазначили, що розцінюють ідею про проведення спільного інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ та ОРДЛО як державну зраду. На їхню думку, таким чином українська влада може дати можливість легалізувати бойовиків так званої "ДНР", а це вигідно РФ.

На паркані учасники акції протесту червоною фарбою зробили напис «Імпічмент», а також свої залишили свої послання до глави держави, серед яких: «На Ростов» та інші.

Наприкінці акції до учасників підійшли представники Національної поліції, які попередили, що написи на паркані – це порушення, за яке передбачена відповідальність. Між активістами та правоохоронцями сталася словесна сутичка. Але згодом ситуація стабілізувалася і люди почали розходитися по своїх транспортних засобах.

Активісти також заявили, у понеділок вийдуть з акцією протесту до Верховної Ради. Їхня вимога – створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування вбивств українських військових на Донбасі. Наступного тижня вони вимагають організувати звіт міністра оборони та міністра закордонних справ щодо ситуації у Луганській та Донецькій областях.

Вони також вимагають створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування убивства журналіста Павла Шеремета, оскільки мають підозру, що у цій справі не все законно та чисто. Є претензії до Окружного адміністративного суду столиці, в якому, на думку присутніх на акції, є корупція. Ще одна вимога - виключити з української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі її нинішнього голову Леоніда Кравчука, а також Вітольда Фокіна.

Звертаючися до влади, учасники акції наголошували, що відповідальність за зраду, якщо вона таки буде, буде жорсткою.

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Ще одну акцію протесту увечері активісти провели під Офісом Президента. Як зазначив ветеран АТО і громадський діяч Олександр Погребинський, ці два заходи взаємопов’язані та мають на меті донести свою позицію та попередити владу про наслідки можливих дій.

Як повідомляв Укрінформ 9 вересня у Тристоронній контактній групі домовилися проводити спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ. 10 вересня голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук звернувся з листом до представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з проханням перенести сьогоднішню зустріч в районі селища Шуми Донецької області. У документі йдеться, що російська сторона та запрошені нею представники з ОРДО висунули нові вимоги, які не обговорювалися в ході позачергової відеоконференції Тристоронньої контактної групи 9 вересня. 10 вересня вдень в Офісі Президента заявили, що одноразового "спільного інспектування" в районі населеного пункту Шуми не відбудеться через постійну зміну запитів російської сторони. А також наголосили, що Україна отримала від ОРДЛО низку суперечливих вимог, які спотворюють характер домовленостей.

Фото: Еспресо

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