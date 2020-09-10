Активісти під резиденцією Зеленського у Конча-Заспі запалили фаєри

Активісти під резиденцією Президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі провели акцію протесту з метою донести свою позицію щодо ідеї про спільне інспектування в районі Шумів за участю представників ОРДО.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у заході взяли люди на близько 200 авто та мотоциклів.

Спочатку присутні зібралися під парканом, увімкнувши гучно рок-музику, але поводили себе спокійно. Згодом у гучномовець вони висловили свою позицію щодо ситуації в країні та оголосили низку вимог до української влади. Зокрема, зазначили, що розцінюють ідею про проведення спільного інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ та ОРДЛО як державну зраду. На їхню думку, таким чином українська влада може дати можливість легалізувати бойовиків так званої "ДНР", а це вигідно РФ.

«Автомобільна РОК-інспекція» під стінами резиденції Володимира Зеленського pic.twitter.com/O5e2XKuSpr — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 10, 2020

На паркані учасники акції протесту червоною фарбою зробили напис «Імпічмент», а також свої залишили свої послання до глави держави, серед яких: «На Ростов» та інші.

Наприкінці акції до учасників підійшли представники Національної поліції, які попередили, що написи на паркані – це порушення, за яке передбачена відповідальність. Між активістами та правоохоронцями сталася словесна сутичка. Але згодом ситуація стабілізувалася і люди почали розходитися по своїх транспортних засобах.

Активісти також заявили, у понеділок вийдуть з акцією протесту до Верховної Ради. Їхня вимога – створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування вбивств українських військових на Донбасі. Наступного тижня вони вимагають організувати звіт міністра оборони та міністра закордонних справ щодо ситуації у Луганській та Донецькій областях.

Вони також вимагають створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування убивства журналіста Павла Шеремета, оскільки мають підозру, що у цій справі не все законно та чисто. Є претензії до Окружного адміністративного суду столиці, в якому, на думку присутніх на акції, є корупція. Ще одна вимога - виключити з української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі її нинішнього голову Леоніда Кравчука, а також Вітольда Фокіна.

Звертаючися до влади, учасники акції наголошували, що відповідальність за зраду, якщо вона таки буде, буде жорсткою.

Ще одну акцію протесту увечері активісти провели під Офісом Президента. Як зазначив ветеран АТО і громадський діяч Олександр Погребинський, ці два заходи взаємопов’язані та мають на меті донести свою позицію та попередити владу про наслідки можливих дій.

Як повідомляв Укрінформ 9 вересня у Тристоронній контактній групі домовилися проводити спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ. 10 вересня голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук звернувся з листом до представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з проханням перенести сьогоднішню зустріч в районі селища Шуми Донецької області. У документі йдеться, що російська сторона та запрошені нею представники з ОРДО висунули нові вимоги, які не обговорювалися в ході позачергової відеоконференції Тристоронньої контактної групи 9 вересня. 10 вересня вдень в Офісі Президента заявили, що одноразового "спільного інспектування" в районі населеного пункту Шуми не відбудеться через постійну зміну запитів російської сторони. А також наголосили, що Україна отримала від ОРДЛО низку суперечливих вимог, які спотворюють характер домовленостей.

Фото: Еспресо