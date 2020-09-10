Патрулювання у Шумах: під ОП і резиденцією Зеленського - акції протесту

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під ОПУ захід проходить спокійно, люди стоять, тримаючи у руках прапори України.

«Люди збираються під Офісом Президента на мітинг, який був спровокований діями влади стосовно присутності представників «ДНР» чи військових Російської Федерації на позиціях Збройних сил України. Людей це дуже обурило, тому була анонсована акція під Офісом Президента. Наші друзі анонсували акцію у Конча-Заспі під будинком Зеленського. І вона також там зараз відбувається. Це скоординовані дві акції, метою яких є недопущення проведення спільних інспекцій на позиціях ЗСУ», - сказав ветеран АТО і громадський діяч Олександр Погребиський.

Акція протесту у Києві / Фото: Павло Багмут та Олег Давиденко, Укрінформ

За його словами, представники низки громадських організацій та активісти мають намір також у понеділок вийти із акцією протесту до Верховної Ради. Їхня вимога – створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування вбивств українських військових на Донбасі.

Інші активісти зібралися біля ТРЦ "Магеллан" (метро "Теремки") і звідти вирушили до резиденції Зеленського.

Як зазначив співкоординатор Руху опору капітуляції Мирослав Гай, який бере участь у заході, попри те, що це інспектування вирішили-таки скасувати, він не упевнений, що у подальшому його не здійснять. «Ми хочемо, щоб в Офісі Президента зрозуміли, що громадянське суспільство та патріоти є ефективним запобіжником для капітуляції, ми не дозволимо їм грати у піддавки із Кремлем, посіпаками Путіна, виконувати забаганки Росії», - сказав він.

Гай наголосив, що акція є символічною, вона об'єднує патріотів, які хочуть донести свою позицію, але не має на меті якихось незаконних дій.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня у Тристоронній контактній групі домовилися проводити спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ.

У четвер голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук звернувся з листом до представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з проханням перенести сьогоднішню зустріч у районі селища Шуми Донецької області. У документі йдеться про те, що російська сторона та запрошені нею представники з ОРДО висунули нові вимоги, які не обговорювалися в ході позачергової відеоконференції ТКГ 9 вересня.

10 вересня вдень в Офісі Президента заявили, що одноразового "спільного інспектування" в районі населеного пункту Шуми не буде через постійну зміну запитів російської сторони. Україна отримала від ОРДЛО низку суперечливих вимог, які спотворюють характер домовленостей.