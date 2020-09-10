Як захищатимуть свідків: Монастирський розповів деталі

Український парламент найближчим часом розгляне законопроект про створення Національної служби з захисту учасників кримінальних проваджень.

Про це розповів журналістам програми "Право на право" телеканалу "ДІМ" глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

За його даними, наразі в Україні так чи інакше держава охороняє близько 500 фігурантів справ.

"На захист одного свідка на рік витрачається приблизно 1,5 млн гривень. І це можуть бути випадки, коли людину безпідставно захищають. А в разі, коли необхідно, вона може бути не захищена взагалі. Наприклад, ті гроші, які безцільно використовуються на фіззахист - ходять 2-3 поліцейських за людиною - набагато простіше зняти їй квартиру в іншому місті, змінити паспортні дані, людина переселиться, і відстежити її буде практично неможливо", - пояснив Монастирський.

Захищати свідка і його сім'ю планується безліччю різних способів, аж до переселення в інші країни та зміни зовнішності.

"Якщо ми говоримо про те, щоб людина дійсно уникнула замахів на неї, а на неї будуть дійсно полювати, її потрібно сховати дуже серйозно. Тут мова йде про те, щоб зняти їй житло, застрахувати майно, яке у неї є, змінити бази даних, їх повинні бачити і прикордонники, і поліцейські, і міграційна служба. Це все повинно бути пов'язано в єдину систему, тільки тоді вона буде працювати", - зазначив Монастирський.

На думку народного депутата, запит на вдосконалену систему захисту свідків у суспільстві назрів давно. Зараз це особливо актуально в контексті розслідування злочинів на окупованих територіях.

"Ось якщо ми говоримо про злочини, які скоюються на сході: там відразу треба гарантувати безпеку такій людині. Інакше ніхто навіть не буде розмовляти з поліцейським або з представником СБУ, щоб розповісти про якісь злочини. Тому перед тим, як вирішувати проблему на сході, Україна міркує про те, щоб зробити законодавство чітким, зрозумілим і конструктивним", - зазначив Монастирський.

Журналістам "Право на право" вдалося розшукати Юрія Нестерова, ключового свідка у справі банди "міліціонерів-перевертнів", які орудували в Україні на початку 2000-х. В ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "ДІМ" він розповів про унікальні деталі розслідування, що ледь не коштувало йому життя.

Фото: ФБ