Здатність чути одне одного відкриває шлях до національного порозуміння – Маринович

Здатність чути опонента і поважати його гідність, без чого неможлива культура діалогу, а також поділяти однакові базові цінності, - це є підставою для національного порозуміння.

Про це сказав під час круглого столу "Культура діалогу" правозахисник, публіцист, релігієзнавець, член-засновник Української Гельсінської групи, проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Можливість діалогу залежить від того, як ми ставимося до правди. Якщо для нас правда – лише те, в чому переконані ми самі, то кожен опонент перетворюється на носія неправди, суперника, а потім ще й на ворога. Тоді головне завдання людини – всіма правдами і неправдами навернути опонента у свою віру, а якщо не вдається, то його знищити. Проте можливий інший випадок, коли правду сприймають як те, що виринає десь посередині між різними опініями і як результат діалогу", - зазначив Маринович.

Він додав, що бути переконаним у своїй правоті не є гріхом, але треба водночас бути відкритим на правду свого співбесідника.

"Тобто не лише слухати, а й чути. Бо ж моя начебто абсолютна правда може виявитися лише часткою більшої правди, яку можна знайти лише разом. Так відкривається шлях не лише до міжлюдського, а й до загальнонаціонального порозуміння. Звідси випливає інший висновок – бути в діалозі означає визнавати гідність, легітимність і суб'єктність одне одного… Потреба вшанувати гідність свого співбесідника виводить нас іще на один висновок – діалог можливий, коли є належна культура діалогу. А з цим в українців якраз і біда", - сказав Маринович.

Він навів цитату митрополита Андрея Шептицького, "який прекрасно вивчив уперту вдачу українців і відчайдушно намагався її відкоригувати": "… чи не страждає організм нашого народу на якусь моральну гемофілію, яка спричинює те, що кожна найменша рана є неначе невиліковною. Чому кожне непорозуміння між українцями, яке, як здається, можна було б легко усунути, переходить так часто у хронічний стан антагонізмів, спорів, яким нема кінця? А з обох сторін при цьому може бути найліпша воля і патріотизм, що виглядає на справжню любов до батьківщини".

"Це звучить як діагноз, який сьогодні залишається актуальним. Цю руїнну стихію не вдасться подолати на політичному рівні. Навпаки, політика живиться нею. За лікування цієї моральної гемофілії мають взятися передусім душпастирі та шкільні вихователі, які змалечку блокуватимуть у душі людини цей шкідливий ген ворожнечі", - вважає Маринович.

Водночас він зазначив, що діалог стає не лише можливим, а й ефективним, коли в ньому цінують думку експертів, бо тоді розмова каналізується у реалістичне русло, а співрозмовники беруть під увагу всі вірогідні версії правди.

"Проте нинішній час – це доба відкидання авторитетів. Їм часом роблять ситуативні компліменти, але при виборі рішень їхня думка не є авторитетною. Це спостерігається по всій суспільній вертикалі", - зауважив інтелектуал.

Маринович також додав, що "справжній діалог можливий лише тоді, коли його учасники поділяють одні і ті ж базові цінності, скажімо, коли свідома брехня є неприйнятною".

"Якщо ж кожний живе за принципом "морально те, що вигідно мені", суспільство деградує і розпадається на ворожі одне одному клани. І тоді замість діалогу маємо війну всіх проти всіх", - резюмував він.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики розпочинає 10 вересня серію національних круглих столів. Ініціатива МКІП передбачає проведення семи обговорень в різних містах України - в Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві, - в межах яких науковці, провідні інтелектуали, лідери суспільної думки дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію. Перший Національний круглий стіл присвячений темі "Культура діалогу".