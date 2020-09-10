Експерт радить будувати діалоги без поділу на “друг-ворог”

Діалог має виключати підхід “друг-ворог”, в ньому важливі аргументи.

Це зауважив під час круглого столу “Культура діалогу” директор Інституту філософії НАН України ім. Г.С. Сковороди Анатолій Єрмоленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Постійно говориться про те, що часто-густо не тільки не дотримуються тих правил, які необхідні в діалозі, а й доходить до того, що морально-етичні правила не діють, застосовуються ті слова, які в публічному просторі не мають бути застосовані. Це часто пов’язано з тим, що особливо в політичній сфері у нас діє принцип друг-ворог. І це певний атавізм, який ми маємо долати. В політичних дискусіях має працювати інший принцип, який визначає іншого не як ворога, а як партнера по дискусії. І тоді у нас є певні шанси досягти згоди і порозуміння в суспільстві”, - сказав Єрмоленко.

За його словами, щоб подолати підхід “друг-ворог”, ми маємо орієнтуватися на певні вимоги, і назвав головні.

“Для того, щоб ми могли розвивати культуру діалогу, ми маємо керуватись такими вимогами. А саме, аргументативний дискурс чи діалог вимагає, по-перше, ретельного пошуку фактів, даних, що утворюють емпіричні базиси думки, твердження – отже, пошук істини. Тож перша настанова така – шукай вагомішого аргументу на шляху до істини. Друга вимога – утримуйся від своїх емоцій; від умовиводів, зроблених нашвидкуруч; від примусу, соціальних і, зокрема, цифрових технологій; некритичних своїх або партійних тверджень у громадському просторі. І з цього випливає третя соціальна вимога діалогу – завжди поважай людську гідність усіх тих, про кого ти говориш або пишеш – хай це будуть можновладці, хай це будуть пересічні громадяни”, - зазначив філософ.

Він додав, що ця особлива вимога – поважай людську гідність – означає також поважай і ті аргументи, які висуваються твоїм співбесідником. Найперше тут – поважати всіх тих, хто бере участь у цьому дискурсі. Поважати їх гідність, поважати їх висловлювання, їхні аргументи.

«Насамперед діалог спирається на простий принцип – це вміння говорити і вміння слухати, який не менш вагомий від вміння говорити», - підкреслив при цьому Єрмоленко.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики розпочинає 10 вересня серію національних круглих столів. Ініціатива МКІП передбачає проведення семи обговорень в різних містах України - в Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві, - в межах яких науковці, провідні інтелектуали, лідери суспільної думки дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію. Перший Національний круглий стіл присвячений темі «Культура діалогу».