Ток-шоу не сприяють діалогу, бо порушують усі його правила - Єрмоленко

Ток-шоу здебільшого не приводять до порозуміння і не сприяють діалогу, порушуючи будь-які правила.

Про це сказав під час круглого столу «Культура діалогу» директор Інституту філософії НАН України ім. Г.С. Сковороди Анатолій Єрмоленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Саме аргументативний діалог всіх нас має турбувати. Тому що скільки ми бачимо різноманітних ток-шоу, де говорять, говорять, говорять… Людям часто-густо просто це набридає, тому що вони (ток-шоу - ред.) здебільшого ні до чого не приводять. Це в кращому випадку. А ще гірше – часто-густо вони переходять будь-які правила, будь-які норми - найпростіші, традиційні. Годі вже казати про ті правила, які теж формуються сучасним дискурсивним товариством», - зазначив Єрмоленко.

Він наголосив, що мають бути певні правила, які входять в таке поняття, як культура діалогу, і нагадав їх.

«Це повага до опонентів; це увага до їхніх аргументів, коли не залишається поза увагою будь-який розумний аргумент; відкритість стосовно учасників діалогу; відсутність примусу, як внутрішнього, так і зовнішнього - якщо ти дискутуєш, якщо це діалог, то ти маєш усвідомлювати, а чи не тиснуть на тебе зовні, а чи не постає головним тут твій якийсь приватний інтерес, чи ти не хочеш мати певний зиск в цьому діалозі через досягнення певного компромісу із співбесідником. Це якраз вкрай важливо», - сказав філософ.

Єрмоленко також додав, що, коли ми дискутуємо, треба мати на увазі і певні принципи, а саме зрозумілість, правдивість, істинність і правильність, якими учасник діалогу має керуватись.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики розпочинає 10 вересня серію національних круглих столів. Ініціатива МКІП передбачає проведення семи обговорень в різних містах України - в Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві, - в межах яких науковці, провідні інтелектуали, лідери суспільної думки дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію. Перший Національний круглий стіл присвячений темі «Культура діалогу».