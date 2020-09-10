Козловський: Справжня еліта - це інтелект, творчість і моральні чесноти

Про це сказав релігієзнавець, письменник, громадський діяч Ігор Козловський під час Круглого столу "Культура діалогу", ініційованого Міністерством культури та інформаційної політики.

Як розповів Козловський, поняття еліти на початку свого розвитку стосувалося агрокультури. У 17-му столітті термін розширився і з'явилося поняття "елітні товари". У 19-му столітті, зокрема, в Англії, елітою вважали тих, хто від народження має владу і гроші.

"А вже 20-те століття поставило інше питання: "Якщо він втрачає владу, гроші, він зникає як еліта. Тоді яка ж це еліта? Поступово випрацьовується така думка, що громадянське суспільство повинно дійсно проводити таку ж селекцію, відбираючи еліту. І три складові справжньої еліти: перша складова - інтелект, розум. Друга складова - творчість, тому що людина, яка знаходиться у творчості, розвивається, творчість, як розвиток. І третя складова - це моральні чесноти. Моральні чесноти - це головне. Саме завдяки моральним чеснотам до еліти можуть дослухатися", - підкреслив Козловський.

Громадський діяч додав, що моральна складова для еліти є надважливою, поєднуючись з інтелектом і творчістю.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики розпочинає 10 вересня серію національних круглих столів. Ініціатива МКІП передбачає проведення семи обговорень в різних містах України - в Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві, - в межах яких науковці, провідні інтелектуали, лідери суспільної думки дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію. Перший Національний круглий стіл присвячений темі «Культура діалогу».