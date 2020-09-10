Народні депутати мають стати політичною елітою без лапок - експерт

Українським парламентаріям варто працювати над тим, щоби ставати політичною елітою насправді, адже самі парламентарії і суспільство в цілому мають привчатися поважати Верховну Раду як вищий законодавчий орган держави.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України Віталій Нечипоренко під час Першого Національного круглого столу на тему "Культура діалогу".

"Справді у нас є претензії до Верховної Ради. Але рано чи пізно нам потрібно – і самим парламентаріям, і суспільству – привчатися до поваги до вищого законодавчого органу. Це центральний орган демократії. Їм треба працювати над тим, щоби ставати насправді політичною елітою, щоб ми не ставили їх у лапки як політичну еліту, а щоб справді нам було за них не соромно", – зазначив Нечипоренко.

Шлях до цього, за його словами, відкриває розуміння парламенту як деліберативного органу. При цьому він акцентував на тому, що одним із найважливіших обмежень у деліберативній демократії є те, що всі політичні діячі мають керуватись суспільними інтересами у діалозі, суперечках і полеміці. У разі виконання цієї умови політики інституційно обмежуватимуть себе пошуком суспільного блага.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики розпочинає 10 вересня серію національних круглих столів. Ініціатива МКІП передбачає проведення семи обговорень в різних містах України – в Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві, – в межах яких науковці, провідні інтелектуали, лідери суспільної думки дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію. Перший Національний круглий стіл присвячений темі "Культура діалогу".