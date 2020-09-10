Посол Британії: Вражає пристрасть та рішучість українців будувати країну, яку хочуть люди

Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс каже, що її вражає пристрасть та рішучість українців побудувати країну, яку хочуть люди.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню "Йод.media", передає Укрінформ.

"Мене вражає, скільки в українцях пристрасті та рішучості побудувати країну, яку хочуть люди. Це напевно те, чого я не бачила в інших країнах,- цю яскраво виражену пристрасть. Цьому можна повчитися", - сказала посол.

Вона розповіла, що сама має українське коріння, оскільки її прапрадідусь і прапрабабуся жили колись у передмісті Харкова, а згодом емігрували за кордон. Саме тому Сіммонс ще з початку року мріє побувати в місцях своєї історичної малої батьківщини та сподівається, що вже наступного тижня зможе відвідати рідні місця.

Посол також розповіла, що в той момент, коли повідомила батькам про своє призначення до України дома запанувала цілковита тиша, а тоді мама сказала: "Ти повертаєшся додому", і це було неймовірно зворушливо.

За словами Сіммонс, українську мову вивчила за рік перед призначенням і першим словом було "натхнення".

"А ще були слова — сало, борщ, подорож, кохання, перемога. Вчителька (яка першими запропонувала вивчити саме ці слова - ред.) мала рацію, бо це важливі слова, але більше для душі, не для роботи", - сказала посол.

Вона зазначила, що намагається читати твори українських письменників, хоча це і доволі складно, а також подобається їй поезія Івана Франка.

Сіммонс також розповіла, що багато подорожує Україною, їй дуже подобається Київ зі своїми затишними старовинними двориками та Херсон - спокійний і без столичної метушні.

Нагадаємо: Мелінда Сіммонс є дев’ятим послом Британії в Україні, призначена у 2019 році. У неї довгий послужний список, в якому є країни Африки та Близького Сходу, де вона займалася проблемами збройних конфліктів і держав у стані війни. В Україні її місія ще примітніша. Саме на каденцію Сіммонс припадуть перші роки Британії після Брекзиту, а отже, й укладення нових торгових і політичних домовленостей з Україною.