Родненков: Наразі немає потреби в розширенні складу президії Координаційної Ради

Зараз немає потреби в розширенні складу президії Координаційної Ради.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив білоруський опозиціонер, прессекретар Координаційної Ради Антон Родненков.

"Ми не бачимо необхідності в розширенні складу Координаційної Ради. Це буде ухвалювати рішення основний склад Координаційної Ради. Вони можуть проголосувати простою більшістю і таким чином змінювати будь-яке рішення, яке необхідно для Координаційної Ради, або переобрати заново президію, якщо є на те потреба", - наголосив Родненков, відповідаючи на питання, чи потрібно очікувати розширення президії Координаційної Ради.

Координаційна рада білоруської опозиції заснована 18 серпня 2020 року, до її складу увійшли 4300 учасників.

19 серпня Координаційна рада обрала зі свого складу президію в кількості 7 осіб, серед них — Марія Колесникова. Вона затримана і може перебувати в Мозирському прикордонному загоні.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков і Іван Кравцов потрапили на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що білоруська опозиціонерка Марія Колесникова лишилася на території країни, а членів Координаційної ради Білорусі Антона Родненкова й Івана Кравцова видворили з країни, і вони перебувають в Україні.