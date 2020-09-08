Родненков: Наразі немає потреби в розширенні складу президії Координаційної Ради

Родненков: Наразі немає потреби в розширенні складу президії Координаційної Ради

Укрінформ
Зараз немає потреби в розширенні складу президії Координаційної Ради.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив білоруський опозиціонер, прессекретар Координаційної Ради Антон Родненков.

"Ми не бачимо необхідності в розширенні складу Координаційної Ради. Це буде ухвалювати рішення основний склад Координаційної Ради. Вони можуть проголосувати простою більшістю і таким чином змінювати будь-яке рішення, яке необхідно для Координаційної Ради, або переобрати заново президію, якщо є на те потреба", - наголосив Родненков, відповідаючи на питання, чи потрібно очікувати розширення президії Координаційної Ради.

Читайте також: Депортація з Білорусі: Родненков не відчув зв'язку українських прикордонників з операцією

Координаційна рада білоруської опозиції заснована 18 серпня 2020 року, до її складу увійшли 4300 учасників.

19 серпня Координаційна рада обрала зі свого складу президію в кількості 7 осіб, серед них — Марія Колесникова. Вона затримана і може перебувати в Мозирському прикордонному загоні.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков і Іван Кравцов потрапили на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Читайте також: Родненкова і Кравцова відправили в Україну, бо в них не було "шенгена"

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що білоруська опозиціонерка Марія Колесникова лишилася на території країни, а членів Координаційної ради Білорусі Антона Родненкова й Івана Кравцова видворили з країни, і вони перебувають в Україні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-