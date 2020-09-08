Депортація з Білорусі: Родненков не відчув зв'язку українських прикордонників з операцією

Член Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков заявляє, що не відчув зв'язку українських прикордонників з операцією щодо примусового вивезення білоруських опозиціонерів в Україну.

Про це він сказав на пресконференції в Укрінформі, відповідаючи на запитання, чи розумів він на українському кордоні, що українські прикордонники в курсі операції щодо їхнього вивезення в Україну.

"Ми такого зв'язку не відчули, при цьому ми намагалися максимально повно розповісти, хто ми такі, як ми опинилися там, де ми опинилися, що таке Координаційна рада", - сказав він.

Він додав, що вони з Іваном Кравцовим потрапили на територію України в абсолютно легальний спосіб, у них були всі необхідні документи, щоб потрапити на територію України.

"Нам допомогли, коли організовували наш "візит". Нам було видано набір різних цікавих речей, наприклад в машині (в якій їх везли на кордон з Україною - ред.) ми виявили тести (на коронавірус - ред.), страховку, квитки для нас з Іваном до Туреччини на сьогодні, для Марії ми знайшли авіаквитки до Відня, а з Відня - до Мюнхена. Як ми розуміємо, ці квитки фотографувалися під час однієї із зупинок вночі", - сказав Родненков.

На його думку, швидше за все влада Білорусі хотіла представити все так, нібито, Кравцов і Родненков поїхали "засмагати" до Туреччини, а Колесников - до Німеччини.

Антон Родненков додав, що після перетину кордону з Україною вони "дали коментар" представникам СБУ, прикордонної розвідки України, представникам прикордонних військ і виклали ситуацію так само, як і під час поточної пресконференції.

"Тому ті заяви Олександра Лукашенка, що ми були затримані, відображають, наскільки він поінформований в тому, що відбувається, наскільки налагоджена комунікація між прикордонними службами двох сусідніх країн", - сказав Родненков.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Марія Колесникова залишилася на території Білорусі, а два члени Координаційної ради - Іван Кравцов та Антон Родненков не виїжджали з Білорусі добровільно - їх видворили звідти силоміць.

Згодом також стало відомо, що член президії опозиційної Координаційної ради Колесникова при спробі вивезення її в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави. Після цього прикордонники затримали її.

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Прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив Укрінформу, що Родненков і Кравцов пройшли на територію нашої країни після всіх необхідних процедур на кордоні. Заступник міністра внутрішніх справ Геращенко запевнив, що ДПСУ не затримувала на території нашої держави Кравцова і Родненкова, вони можуть вільно пересуватися країною.