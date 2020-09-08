Мандзій сказала, коли у школи повернуть гаряче харчування

Школи повернуться до повноцінного харчування учнів після зняття карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці написала заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

"Дорогі батьки, знаю, що з початком нового навчального року ви невдоволені тим, як харчуються ваші діти у шкільних їдальнях. Розумію, що тих "сніданків" для учнів початкової школи, які порційно фасуються в разову упаковку, недостатньо для повноцінного сніданку. Але в умовах пандемії організація шкільного харчування потребує інших підходів. Саме тому це вимушені дії на час, поки у країні діють карантинні обмеження", - написала Мандзій, наголосивши, що сніданки не є заміною повноцінному гарячому харчуванню і після скасування карантинних обмежень школи повернуться до повноцінного харчування.

Мандзій закликала засновників закладів освіти, керівників шкіл та Держпродспоживслужбу докласти зусиль, щоб харчування для учнів було організоване з урахуванням протиепідемічних заходів.

Водночас Мандзій нагадала, що в 2020 році МОН спільно з першою леді Оленою Зеленською розгорнули реформу шкільного харчування, яка реалізовуватиметься в рамках "Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій Українській Школі". За її словами, вже було проведено дослідження стану шкільного харчування, результати якого будуть оприлюднені на сайті МОН після 14 вересня. В травні на модернізацію та ремонт харчоблоків у школах уряд виділив 400 млн грн. Станом на 10 серпня використано 12,4 млн грн, вже частково закупили обладнання для харчоблоків Волинська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Чернівецька та Хмельницька області. В інших областях тривають процедури закупівель.

Як повідомляв Укрінформ, постановою головного державного санітарного лікаря 22 серпня були оновлені тимчасові рекомендації до організації освітнього процесу в закладах освіти на період дії карантинних обмежень. Серед іншого стосовно організації харчування в школах рекомендовано у разі неможливості забезпечення дітей гарячим харчуванням організовувати харчування шляхом роздачі попередньо фасованої харчової продукції.

Фото: Любомира Мандзій, ФБ