Школи працюють начебто безпечно. Основне питання – чи надовго?

Опитані нами батьки, переважно, задоволені. Утім в Україні є школи, які не відкрилися. Є й песимістичні прогнози

Для понад чотирьох мільйонів учнів новий навчальний рік точно запам'ятається – у розпал епідемії діти звикають заходити до шкіл у масках, постійно мити руки і по мінімуму пересуватися школою. Про особливості нових правил роботи шкіл в умовах карантину, виданих міністерством охорони здоров'я перед початком навчального року, Укрінформ писав раніше. А тепер ми вирішили поспілкуватися з батьками школярів, аби дізнатися, як же все працює на практиці.

Недопрацювань у перші дні не помітили, побачимо, як буде далі

Говорячи про початок навчання, співрозмовники зізнаються: чекали цьогорічного 1 вересня і справді як свята, бо з одного боку не були цілком задоволені організацією дистанційного навчання, а з іншого – просто фізично не можуть поєднувати роботу та догляд за дітьми, які знаходяться вдома (йдеться, звісно, про молодших школярів).

Марина Н., мама третьокласниці однієї зі шкіл Бориспільського району Київщини, говорить, що в цілому задоволена тим, як у закладі підготувалися до навчання в умовах карантину. Батьків до школи не впускають, навчання організоване для дітей позмінно, аби уникнути скупчення. Тривалість уроків зменшилася, аби клас частіше провітрювався. «Моя донька тепер ходить на 8 ранку замість 8.30, урок триває не 35, а 30 хвилин. Але при цьому кожен день у неї стабільно п’ять уроків, і навчання закінчується об 11.40. І вже після цього заняття розпочинаються у старших школярів – о 12 годині», – розповідає Марина. Вона додає, що у шкільних коридорах нанесена розмітка, щоб менші та старші учні знали, куди йти на заняття, повсюди стоять санітайзери, а для класу батьки додатково докуповували антибактеріальне мило та маски на випадок, якщо хтось забуде взяти з дому. За її спостереженнями, діти вже цілком звикли за цей час ходити в масках і регулярно мити руки, тож поки ніяких проблем з дотриманням цих правил вона не вбачає.

Алла Роєнко, мама п’ятикласниці, яка навчається у школі №20 Оболонського району, розповідає, що у школі зробили три різні входи для дітей, виділивши їх різними кольорами. А ще розділили по групах класи, щоб діти заходили в школу в різний час – одні, наприклад, о 8.05, інші – о 8.30. Тепер при вході немає натовпу, тож батьки почуваються спокійніше. «Діти заходять до школи у масках, піднімаються на свій поверх і знімають маски вже у класах. Кожну перерву вони виходять, аби провітрити приміщення, і не змінюють аудиторію – вчителі приходять до них. Щодо фізкультури сказали, що за гарної погоди діти виходитимуть на вулицю, а за поганої – заняття будуть у класі. Як виглядатиме така фізкультура, поки незрозуміло, але сподіваємося, такі заходи убезпечать дітей від можливого зараження».

Ксенія Резникова, мама учня 4 класу спеціалізованої школи №181 Печерського району, теж поділилася оптимістичними спостереженнями. «Можу сказати: незважаючи на те, що і дітки, і всі дорослі відвикли від навчального процесу і всього, що з ним пов'язано, навчання досить непогано організовано з урахуванням карантинних обмежень. Чесно кажучи, я розраховувала на значно гірший варіант.

По-перше, немає скупчення батьків і дітей в вестибюлі або біля входу, як завжди було раніше. Працюють додаткові входи-виходи, вчителька у конкретний час організовано забирає дітей і виводить на вулицю до батьків, коли уроки закінчуються. Для кожного класу на асфальті є розмітка.

По-друге, рух учнів відкорегували завдяки тому, що початкова, середня і старша школи відвідує уроки у різний час. Учні 1-4 класів розпочинають навчання раніше за всіх і мають скорочені уроки та перерви. Я не в захваті від цієї ідеї, але це потрібно, аби мінімізувати натовп в коридорах та на поверхах.

По-третє, у нас більше не працює їдальня. Діткам роздають сніданки прямо в класі, також вони мають власні перекуси з дому – і знову ж менше пересуваються поверхами і контактують з іншими класами.

Четверте. Всі мають санітайзери, одягають маски, коли виходять в коридор, до туалету тощо», – відмічає Ксенія. Вона додає, що поки всі батьки і діти, які дуже сумували за школою і живим спілкуванням, сподіваються на те, що будуть відвідувати школу як у докоронавірусні часи, навіть з певними обмеженнями. Також співрозмовники у коментарі журналісту розповіли, що охочих лишити дітей на домашньому навчанні на час карантину не зустрічали, тож схоже, панічних настроїв серед батьків наразі не спостерігається.

Та все ж ложка дьогтю у організації карантинного навчання таки знайшлася. Щоправда, йдеться не про власне навчання, а про організацію харчування учнів початкових класів. Згідно з рекомендаціями МОЗу, їдальні у школах не працюватимуть, але учням початкових класів приноситимуть «пайки». Як виявилося, у деяких школах це навіть важко назвати їжею, про що писали батьки у фейсбук-спільноті «Батьки SOS».

«Сніданок 02.09.2020. школи № 132 м. Київ (Голосіївський район). Так, це гнилий банан і незрозумілого кольору і якості «бургер» (какао не в кадрі). За ціною 19 грн. Харчування доставляється КП «Шкільне харчування», – зазначила одна з учасниць спільності Анастасія, додавши фото, дивлячись на яке, важко дібрати слів…

Деякі школи вже стають осередками інфекції

Та попри всі заходи безпеки у деяких школах випадки інфікування все ж фіксуються. Навіть не розпочавши навчання, у Києві 31 серпня закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум». Там у двох вчителів, які контактували з 21 співробітником, діагностували COVID-19. Відтак навчання у цій школі 1 вересня розпочалося у дистанційному режимі.

У Василькові, що під Києвом, закрито на двотижневий карантин філіал загальноосвітньої школи №2 у зв’язку із виявленням коронавірусу в одного з вчителів. Про це повідомив мер Василькова Володимир Сабадаш.

«Враховуючи інструкції Міністерства охорони здоров’я, ми не маємо іншого варіанту, окрім як закрити навчальний заклад на карантин. Це означає, що 356 учнів та 21 вчитель зобов’язані перебувати в режимі ізоляції терміном 14 днів», – написав він на Facebook.

Виявили коронавірусну інфекцію і у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №32 у Вінниці. 2 вересня хворобу підтвердили у вчителя та одного з учнів, який був на першому дзвонику. У результаті увесь клас відправили на карантин. Інформацію підтвердив головний санітарний лікар Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ Степан Томин. Він додав, що керівництву школи дали рекомендації відправити всіх контактних осіб на самоізоляцію, повідомляє місцевий сайт «20 хвилин».

А в Івано-Франківську канікули одразу продовжили до 11 вересня – оскільки місто потрапило до «червоної» карантинної зони, про що розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі «Громадського радіо». Він, щоправда, переконаний, що місто помилково віднесли до «червоної» зони. «По всіх показниках ми між “зеленою” і “жовтою”, якщо взяти показники, а не враховувати, що до Івано-Франківська звозять всіх пацієнтів з усієї області. І не тільки нашої області, а й сусідніх – Тернопільської та Закарпатської. Тому люди не розуміють, чому ми не можемо надати дітям можливість навчатися з дотриманням усіх санітарних вимог», – сказав міський голова.

Уряд обіцяє жорсткий контроль

Утім епідеміолог Андрій Александрін дивиться на ситуацію без оптимізму: «Незабаром ми побачимо, наскільки система дійсно підготувалася до навчального року». Він прогнозує, що за місяць школи доведеться знову закрити, оскільки основні питання з організації надання допомоги при COVID-19 досі не вирішені.

В уряді ситуацію з захворюваністю у школах поза увагою не лишають – там повідомили, що навчальні заклади перевірятимуть на дотримання протиепідемічних заходів. Випадкові перевірки проведуть у п'яти школах кожної області, повідомляється на сайті Кабміну.

«Випадковим чином мають бути перевірені щонайменше 5 навчальних закладів у кожній з областей. Особливо варто звернути увагу на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна», – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Контролювати процес перевірок, а також ситуацію в закладах освіти глава уряду доручив головам обласних і районних державних адміністрацій. Як такі перевірки виглядатимуть і чи будуть вони ефективними, поки до кінця не зрозуміло, адже виявити інфекцію можна лише з допомогою тестування. А з ним, як відомо, проблеми.

Юлія Горбань, Київ